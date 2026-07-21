Ekonomichef - Stig Hedlund Fastigheter, Göteborg
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Bli Ekonomiansvarig hos Stig Hedlund Fastighetsförvaltning AB i Göteborg och påverka företagets utveckling på riktigt.
Vill du arbeta som Ekonomiansvarig hos Stig Hedlund Fastighetsförvaltning AB i Göteborg? Här får du ett brett ansvar för koncernredovisning, fastighetsekonomi och ekonomistyrning i en familjeägd fastighetskoncern med långsiktigt ägarperspektiv. Du ansvarar för redovisning, bokslut, budget och ekonomiska analyser samtidigt som du blir ett nära affärsstöd till VD och styrelse. Genom att utveckla ekonomiprocesser, bidra i investeringsprojekt och skapa välgrundade beslutsunderlag får du en central roll i verksamheten. Här kombinerar du kvalificerad redovisning med affärsnära analys i en organisation där dina beslut gör skillnad.
Ditt anställningserbjudande
Vill du ha en roll där ditt arbete märks och där dina analyser ligger till grund för viktiga affärsbeslut? Här får du möjlighet att ta ett helhetsansvar för ekonomifunktionen och arbeta nära både VD och styrelse. Du blir en nyckelperson i verksamheten med stort mandat, korta beslutsvägar och friheten att påverka hur ekonomiarbetet utvecklas framåt.
Du kommer till en arbetsplats där medarbetarna stannar länge, samarbetet är nära och prestigelösheten genomsyrar vardagen. Samtidigt väntar flera omfattande investerings- och utvecklingsprojekt där du får vara med och påverka företagets långsiktiga utveckling. För dig som uppskattar kombinationen av kvalificerad redovisning, affärsnära analys och strategiskt ansvar är det här en roll där du får använda hela din kompetens.Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
Som ekonomiansvarig arbetar du nära VD i både operativa och strategiska frågor och ansvarar för koncernens ekonomifunktion. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Ansvara för löpande redovisning och kvalitetssäkra ekonomiska processer.
Upprätta månads-, tertial- och årsbokslut samt årsredovisningar.
Hantera koncernredovisning och elimineringar mellan koncernbolag.
Ta fram budget, prognoser och ekonomiska analyser.
Rapportera ekonomiskt utfall till VD och styrelse.
Ansvara för deklarationer, moms och skatter.
Hantera fastighetsekonomiska frågor, investeringar och komponentavskrivningar.
Delta som ekonomiskt stöd i renoverings- och nyproduktionsprojekt.
Utveckla ekonomisystem och effektivisera ekonomiprocesser.
Samarbeta med revisorer, banker, myndigheter och övriga externa parter.
Värt att veta
Du blir en del av en familjeägd fastighetskoncern med sju medarbetare och en kultur som präglas av samarbete, hög tillit och korta beslutsvägar. Du arbetar tätt tillsammans med både ledning och förvaltare.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Göteborg. Förutom att arbetet sker enligt flextidsavtal och det finns möjlighet till hybridarbete erbjuds du även fina förmåner samt kollektivavtal. Rollen övertas genom en planerad pensionsavgång, vilket innebär en strukturerad överlämning.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har flera års erfarenhet av kvalificerad redovisning och är van att självständigt ansvara för en ekonomifunktion. Du har god kunskap inom koncernredovisning enligt K3, bokslut, budget, prognoser och ekonomisk uppföljning. Har du dessutom arbetat inom fastighetsbranschen eller med fastighetsekonomi ser vi det som meriterande.
För att trivas behöver du uppskatta en roll med stort eget ansvar där du får växla mellan detaljer och strategiska frågor. Du arbetar strukturerat, är analytisk och har lätt för att omsätta siffror till tydliga beslutsunderlag. Samtidigt är du prestigelös och tycker om att samarbeta nära både kollegor och ledning. Du har ett intresse för digital utveckling och ser möjligheter att effektivisera arbetssätt och processer. Framför allt söker vi dig som vill bidra med både kompetens och engagemang i en verksamhet där din insats gör verklig skillnad.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med rekryterings- och konsultföretaget Talent Navigation Group (TNG) som med fördomsfri rekrytering, bemanning och interim hjälper arbetsgivare med kompetensförsörjning – snabbare, mer objektivt och med nya perspektiv som driver tillväxt. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev. Notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och be dig göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första objektiv bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TNG Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
Mölndalsvägen 95 (visa karta
)
412 63 GÖTEBORG Arbetsplats
Stig Hedlund Fastigheter AB Kontakt
Rekryteringskonsult & Konsultansvarig
Catinka Andersson +46708888411 Jobbnummer
10008560