Ekonomibiträde till Montessori i Norrtälje
2026-01-06
Ekonomibiträde sökes till Montessoriskolans nybyggda skolkök i Norrtälje
Montessoriskolan söker nu ett engagerat ekonomibiträde till vårt moderna och nybyggda skolkök på Sveagatan 18 i Norrtälje.
Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat köksteam. Tillsammans lagar ni frukost, lunch och mellanmål till våra elever och personal. Vi brinner för god, näringsrik och hållbar mat och strävar efter att i största möjliga mån använda lokalproducerade och ekologiska råvaror.
Vårt arbete har uppmärksammats flera gånger - vi har vid upprepade tillfällen blivit nominerade till White Guide Junior och placerat oss väl i tävlingen för bästa offentliga restaurang.Publiceringsdatum2026-01-06Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter i kök såsom att stödja kockar och kökspersonal vid beredning av mat, disk och städning. I arbetet ingår även kontakt med elever och övrig personal.Kvalifikationer
Restaurang- och/eller storköksutbildning är meriterande
Kunskap i hygien och livsmedelshantering är ett krav
Vi söker dig som
vill bidra till en positiv och lärorik matkultur
tycker om att arbeta i team
vill göra skillnad för barn och unga genom ditt arbete
Vi erbjuder
arbete i ett nytt och välutrustat kök
ett meningsfullt arbete i skolmiljö
engagerade kollegor och god arbetsgemenskap
Provanställning om 6 månader tillämpas.
Utdrag ur Polisens belastningsregister för arbete inom skola och barnomsorg krävs.
Intervjuer sker fortlöpande.
Vid frågor ring eller maila rektor, Åsa Bertilsson,
070 - 648 56 53, rektor@montessoriskolan.nu
Välkommen med din ansökan till:rektor@montessoriskolan.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: rektor@montessoriskolan.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Montessori i Norrtälje AB
(org.nr 556285-5410) Arbetsplats
Montessoriskolan Gustafslund Jobbnummer
9670075