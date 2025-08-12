Ekonomibiträde för vikariat 50 %
2025-08-12
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS LVM-hem Lunden tar emot kvinnor med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk. Vi tar emot klienter som har psykisk ohälsa och klienter som behöver medicinsk omvårdnad. Vi har verksamhet i Lund. Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som har erfarenhet och intresse som ekonomibiträde.
Vi är ett härligt team som hjälps åt och stöttar varandra. Du kommer främst arbeta med städning, disk men även enklare matberedning.
Helgtjänstgöring varannan vecka Kvalifikationer
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet och vi söker dig som tar ansvar för arbetsuppgifter och helhet och bidrar med positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt.
Du ska även ha:
• Gymnasiekompetens
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av städning och/eller storhushåll.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en visstidsanställning till och med 251231 och önskemål om tillträde omgående eller efter överenskommelse.
Ansökan:
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
