Ekonomiassistenter till kommande uppdrag/rekryteringar, Heltid - Newr AB - Ekonomiassistentjobb i Stockholm

Newr AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm2021-07-07Hallå ekonomiassistenter, Newr här! Vi är specialiserade på rekrytering och interimslösningar inom ekonomi och finans. Vi bistår företag med kandidater och konsulter på chefs-, specialist och linjerollsnivå. Newr står för det vi anser att vår bransch handlar om - new relations. Mellan oss, våra kunder, kandidater och konsulter. Vår ambition är att vara ett attraktivt val för dig som söker en ny utmaning inom ekonomi.Är du redo att anta nya spännande utmaningar, bredda ditt kontaktnät och skapa goda karriärmöjligheter? Vi söker just nu ekonomiassistenter inför höstens kommande uppdrag/rekryteringar då vi märker ett ökat behov hos många av våra större kunder. Vi söker dig som har en yrkes- eller högskoleutbildning inom ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet med erfarenhet av kundreskontra och/eller leverantörsreskontra.Bolagen vi arbetar med idag är allt ifrån större noterade bolag till nordiska SSC:s. Uppdragen i sig varierar, många sträcker sig över 6-12 månader medan andra är rekryteringar där du anställs direkt av våra kundföretag.Några exempel på klassiska arbetsuppgifter som kan komma att ingå i rollen som ekonomiassistent:Kund/leverantörsreskontraFaktureringEnklare bokföringAvstämningarKonteringarPåminnelsehanteringKreditkontrollerLåter detta som något för dig? Ansök via annonsen och bli en del av vårt nätverk för att öka dina och våra möjligheter att matcha dig mot ditt framtida drömjobb!Om du önskar höra mer om dina möjligheter hos oss på Newr - återkom till Matilda Eldh på matilda.eldh@newr.se så berättar vi mer!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-07-07Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-15Newr AB5852400