Ekonomiassistenter och administratörer för deltidsuppdrag i Skån - Poolia Sverige AB - Ekonomiassistentjobb i Malmö

Poolia Sverige AB / Ekonomiassistentjobb / Malmö2021-04-06Vi söker ständigt grymma ekonomiassistenter och administratörer på deltidsuppdrag runt om i Skåne. Konsultuppdragen inom ekonomi och administration varierar och styrs av våra kunders behov. Omfattningen på uppdragen kan vara allt från 25 - 75 %. Våra kunder är inom både den privata och offentliga sektorn och i varierande storlek. Genom att skicka in din ansökan öppnar du dina dörrar för varierande utmaningar. Skicka gärna in ditt CV eller Linkedinprofil redan idag, när det dyker upp ett konsultuppdrag som passar din profil så ringer vi direkt!2021-04-06Konsultuppdragen förekommer i hela Skåne. Arbetsuppgifterna varierar efter kundens behov men vanligt förekommande önskemål på kunskap är följande:stötta befintlig ekonomiavdelningbankbetalningargranskning och ankomstregistreringhantera leverantörsreskontrahantera kundreskontrakreditprövningarinkassohantering och påminnelserlöpande bokföringandra vanligt förekommande administrativa uppgifterSupport via telefon och mail för uppdragsgivarens kunder, vilket kan gälla såväl företagskunder som privatpersonerAdministrering av orders, produktinformation och liknande i affärssystemet SAP (även andra system)Kontorsstöd gällande hantering av fakturor, konferensbokning, inkommande mail och samtalMötesplanering, ta fram presentationer, agera som allmänt stöd kring underlag och information, samt sammanställning av rapporterNotera att detta är vanligt förekommande arbetsuppgifter. Då detta inte är en specifik tjänst utan en intresseanmälan för kommande konsultuppdrag vet vi inte i förtid vilka exakta arbetsuppgifter tjänsten innehåller.Vem är du?Vi söker dig som har en någon form av eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller administration. Du har antingen lång erfarenhet av yrkesroller inom ekonomi eller administration, alternativt har du precis hunnit börja dina karriär. Viktigt är att du vill bygga vidare på din kompetens och skapa mer erfarenhet hos någon av våra kunder. Goda kunskaper i Excel är alltid ett måste. Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av ett eller flera affärssystem.För att passa i de flesta roller bör du vara analytisk, utåtriktad, målinriktad och självständig. Du bör dessutom vara kommunikativ, ha ett gott affärsmannaskap och vara serviceinriktad. Våra kunder efterfrågar varierande erfarenhet och specialisering, därav är det av stor vikt att du är tydlig kring dina tidigare erfarenheter, kompetenser och ambitioner i CV. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i något eller flera större HR-system. Notera gärna även din tillgänglighet.Om verksamhetenPoolias målsättning:Poolia har ett fokus: att tillsätta kvalificerad kompetens på tjänstemannaområdet. Avgränsningen är vår styrka och det som gör oss till branschens kanske mest erfarna rekryteringskonsulter. Vi har en gedigen erfarenhet inom en rad specialistområden. Vi förstår företagen och deras affärsvillkor. Och vi har en urvalsfilosofi som identifierar varje individs unika förmågor. Tillsammans med en kvalitetssäkrad process, modern kandidatwebb och ledande digitala verktyg är detta grunden i vårt erbjudande - Rätt individ. På rätt plats. Alltid.Varaktighet, arbetstidDeltid 50% Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-31Poolia Sverige AB5674077