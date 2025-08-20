Ekonomiassistent, vikariat
2025-08-20
Ekonomiassistent, vikariat
Ohlssons grundades 1998 i Landskrona och har idag ca 850 anställda, verksamhet i ett 50-tal kommuner runtom i Sverige och en omsättning på drygt 1,5 miljarder. Företaget bistår kommuner och företag med tjänster inom renhållning, slam och VA, återvinning, transport och entreprenad. I koncernen ingår även Puls - Planerad Underhållsservice AB, Soreto Services AB, Exellent Syd AB, ÖMAB och Tintorella Fastigheter AB. Publiceringsdatum2025-08-20Om tjänsten
Vi söker en engagerad och noggrann Ekonomiassistent till vår ekonomiavdelning. Som Ekonomiassistent får du möjlighet att arbeta i en bred och omväxlande roll. Du blir en viktig del av teamet som hanterar både kund- och leverantörsreskontra och fungerar som förstalinjens support för ekonomifrågor både internt och externt. Du arbetar i nära samarbete med kollegor inom ekonomi och andra avdelningar och bidrar till att skapa struktur och höggradig service i det dagliga arbetet.
I vardagen arbetar du med hela flödet kring fakturor, från registrering till betalning och uppföljning, samtidigt som du är en central kontaktperson för både kunder och leverantörer. Arbetet sker i flera ekonomisystem. Tjänsten är ett vikariat på minst ett år och är placerad på vårt huvudkontor i Landskrona.
Huvudsakliga uppgifter
Hantera inkommande leverantörsfakturor, ankomstregistrering och kontering
Sköta påminnelsehantering och inkassoärenden för kund- och leverantörsreskontra
Utföra krediteringar och hantera avvikelser i fakturering
Hantera inbetalningar och enklare bokföringsuppgifter
Kontrollera och låsa upp kreditspärrar samt genomföra kreditupplysningar
Fungera som first line support för ekonomifrågor via mail och telefon Kvalifikationer
Vi letar efter dig som har ett öga för detaljer och en känsla för service. Du trivs när arbetsdagen bjuder på variation och är van att ta ansvar för att strukturera ditt arbete på ett självständigt sätt. Samtidigt uppskattar du att arbeta nära kollegor och bidra till ett positivt samarbete. Med din kommunikativa förmåga och ditt driv hanterar du även perioder med högre tempo på ett lugnt och effektivt sätt.
Erfarenhet och kvalifikationer
Minst gymnasieutbildning
God datorvana och förmåga att arbeta i olika system
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet från liknande arbete med grundläggande kunskaper i debet och kredit är meriterande
Erfarenhet från Visma, Medius eller T5, alternativt motsvarande system ses som meriterande
Vi erbjuder
Hos oss får du en viktig roll i en samhällsviktig verksamhet tillsammans med engagerade kollegor. Du erbjuds goda anställningsvillkor enligt kollektivavtal samt förmåner som friskvårdsbidrag och sjukvårdsförsäkring.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan! Vi rekommenderar att du skickar din ansökan redan idag då intervjuer kan komma att ske löpande. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Marina Mårtensson på marina.martensson@ohlssonsinvest.se
eller 010 45 00 200.
Är det dig vi söker? Skicka in din ansökan direkt - enkelt och smidigt, utan CV! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
