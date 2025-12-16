Ekonomiassistent Till Ylab Larsson Bygg AB
2025-12-16
Därför är du viktig
Vill du bli en del av vårt ekonomiteam? Vi på YLAB Larssons Bygg AB söker nu en ny kollega till vår ekonomiavdelning - en engagerad och noggrann ekonomiassistent som vill växa tillsammans med oss. Du kommer att ha din arbetsplats på vårt huvudkontor i Hultseryd, strax utanför Lekeryd. Här arbetar vi i ett familjärt klimat med korta beslutsvägar och stor vilja att utvecklas.
I ekonomiteamet är vi idag tio personer som tillsammans skapar struktur, kvalitet och trygghet i det ekonomiska arbetet - och vi ser fram emot att välkomna dig in i gänget!
Det här är YLAB Larsson Bygg AB
YLAB är ett familjeföretag med lång erfarenhet och gedigen kunskap inbyggd i verksamheten. Sedan starten 1977 har bolaget utvecklats kontinuerligt och har idag kapacitet och resurser att ta sig an alla typer av byggprojekt.
En förklaring till vår framgång tror vi ligger i vår värdegrund som varit densamma genom alla år och konjunkturer. Den är inte märkvärdig på något vis, däremot ser vi till att den inte bara är en trave tomma ord utan en stabil grund i allt vi gör. Vi håller helt enkelt vad vi lovar - oavsett om det gäller tid, ekonomi eller kvalitet. Vårt mål är alltid en nöjd kund, och vi garanterar att vi har engagemanget och kunnandet för att nå dit.
Vår kultur
Hos oss jobbar vi i ett familjärt klimat där det är nära till besluten och långt till prestige. Vi stöttar varandra, delar kunskap och strävar tillsammans efter att ständigt utveckla både arbetssätt och oss själva. Oavsett om du är ny i teamet eller har många års erfarenhet, är du en viktig del av helheten.
Läs mer om oss på www.ylab.nu.
Fokus i din roll
Som ekonomiassistent kommer du att ha en varierad vardag där du stöttar bolagen inom koncernen. Rollen är bred och ger dig god inblick i ekonomiarbetets olika delar.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Leverantörsreskontra
Kundreskontra
Fakturering
Avstämningar
In- och utbetalningar
Bokföring
Om vi får önska
Vi söker dig som har god ekonomisk förståelse och som trivs med att samarbeta och ge service. Du är noggrann, har ett öga för detaljer och är inte rädd för att ta tag i det som behövs.
Vi ser gärna att du har:
Utbildning inom ekonomi (högskola, yrkeshögskola eller motsvarande erfarenhet)
Intresse för att utvecklas inom ekonomi och ta dig an mer avancerade uppgifter på sikt
B-körkort (krav)
Är det rätt plats för dig?
Du trivs i en strukturerad miljö där du får arbeta självständigt men också samarbeta tätt med andra. Som person är du ansvarstagande, positiv och hjälpsam. Du är flexibel, prestigelös och har ett lösningsorienterat synsätt. För dig är det självklart att bidra till teamets gemensamma framgång!
Passar vår beskrivning in på dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Placering: På vårt kontor i Hultseryd, strax utanför Lekeryd
Omfattning: Tillsvidareanställning, heltid
Start: Enligt överenskommelse
Provanställning kan komma att tillämpas
Ansök senast den 12 januari - vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum
Vid frågor angående tjänsten, kontakta Petter Kronek, petter.kronek@lbminvest.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adding People AB
(org.nr 559161-8714)
Hultseryd 1 (visa karta
)
561 96 LEKERYD Arbetsplats
Ylab Larssons Bygg AB Jobbnummer
9647984