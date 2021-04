Ekonomiassistent till växande VentPartner - TNG Group AB - Ekonomiassistentjobb i Örebro

TNG Group AB / Ekonomiassistentjobb / Örebro2021-04-08Vi söker en initiativrik ekonomiassistent som vill utvecklas i sin yrkesroll.Är du en ekonomiassistent som trivs med varierande arbetsuppgifter? Är du prestigelös och serviceinriktad? Bra! Då kan du vara den ekonomiassistent vi söker för rekrytering till framgångsrika VentPartner med placering i Örebro. Koncernen som omsätter ca 250 MSEK består av fyra bolag och ingår i Instalco som är ett av Nordens ledande installationsföretag inom vs, el, ventilation, kyla och industri.Du kommer till ett företag med korta beslutsvägar som sitter i moderna lokaler nära centrala Örebro.Välkommen med din ansökan!VAD KAN VI ERBJUDA DIG?VentPartners mål är att deras medarbetare ska känna arbetsglädje, stolthet, engagemang och framtidstro för sitt arbete och sin arbetsplats. Tillsammans skapar de "VentPartner - det självklara valet!" för dem själva och sina kunder.DINA FRAMTIDA ARBETSUPPGIFTERSom ekonomiassistent ingår du i ett team med två kollegor, du rapporterar till företagets ekonomichef. Ekonomiavdelningen ansvarar för redovisningen i fyra bolag.Huvudsakliga arbetsuppgifter:* Fördelning och kontering av inscannade leverantörsfakturor.* Granska och skicka kundfakturor.* Läsa in in- och utbetalningar.* Kontoavstämningar* Bevaka kundfordringar.* Löpande bokföring och delaktighet i månadsbokslut.ROLLEN INNEBÄR OCKSÅRollen innebär också att ge service till övriga kollegor på andra orter som t ex entreprenadchefer och projektledare.VEM ÄR DU?Vi söker dig med en gymnasieexamen eller YH-utbildning inom ekonomi/redovisning. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du har goda kunskaper i något affärssystem, Excel och i svenska (både i tal och skrift).Som person tar du ett stort eget ansvar och agerar på eget initiativ. Vidare så är du serviceinriktad med ett systematiskt arbetssätt. Du har ett intresse för att utvecklas i din yrkesroll och att bredda samt fördjupa dina kunskaper inom redovisning.INTRESSERAD?I den här rekryteringen är det vi på TNG som sköter hela rekryteringsprocessen på ett fördomsfritt och kompetensbaserat sätt. Du söker enkelt via vårt ansökningsformulär med ditt CV eller LinkedIn-profil, och alltid utan personligt brev. Istället kan du kort i ansökningsformuläret motivera varför du söker jobbet. Du kan sedan följa din ansökan i realtid via hemsidan. Tänk också på att söka jobbet snarast om du är intresserad! Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Notera dock att vi inte kan ta emot några ansökningar via email. Vi hörs snart igen!Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-04-08Fast lönSista dag att ansöka är 2021-04-29Tng Group AB5677738