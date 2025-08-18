Ekonomiassistent till vår kund i Stockholm
Quest Consulting Sverige AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2025-08-18
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quest Consulting Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Uppdragsbeskrivning
Uppdrag 100% under initialt 6 månder med option på förlängning för en ekonomiassistent med inriktning på leverantörsreskontra. Det är en nyckelperson i både det dagliga arbetet och för utvecklingen av vår ekonomiavdelning. Rollen ingår i ett team som ansvarar för att våra leverantörsfakturor hanteras korrekt och i tid och rollen är en viktig kontaktpunkt både internt och externt. Rollen kommer också att ha en viktig del i att utveckla och automatisera arbetsrutiner för leverantörsreskontran.
Roll
Hantering, kontering och bokföring av leverantörsfakturor
Hantering av betalningar och återrapportering av betalningar
Påminnelsehantering
Stöd och rådgivning till medarbetare inom organisationen i beställnings- och fakturafrågor
Medverkan i månads- och årsbokslut
Bidra till att utveckla och effektivisera rutiner inom leverantörsreskontran
Skallkrav:
Vi söker dig som är noggrann, serviceinriktad och trivs med att arbeta i ett högt tempo. Du har ett stort systemintresse, är van att ta ansvar och kan arbeta självständigt, samtidigt som du uppskattar att vara en del av ett team.
Förväntat resultat
Du förväntas vara på plats under uppdraget. Enstaka dagar av arbete hemma är möjligt.
Projektorganisation
Konsulten rapporterar till ekonomichefen. Enheten består av totalt 10 personer.
Obligatoriska krav:
Arbetat inom fastighetsbranschen
Erfarenhet av arbete inom leverantörsreskontra
Goda kunskaper i ekonomisystem och Excel
God kommunikativ förmåga på svenska
Meriterande krav:
Erfarenhet av Fenix affärssystem
Systemintresse och erfarenhet av systembyte
Erfarenhet av att automatisera processer och rutiner inom ekonomi
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.Publiceringsdatum2025-08-18Om företaget
Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quest Consulting Sverige AB
(org.nr 556945-6659), https://quest.se/ Jobbnummer
9463537