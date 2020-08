Ekonomiassistent till Stöd i ordinärt boende - Järfälla kommun, Järfälla Hemtjänst - Ekonomiassistentjobb i Järfälla

Järfälla kommun, Järfälla Hemtjänst / Ekonomiassistentjobb / Järfälla2020-08-26Tillsammans, med mod, engagemang och flexibilitet gör vi skillnad. Så tänker vi i socialförvaltningen Järfälla. Tänker du också i de banorna?Stöd i ordinärt boende är ett område inom avdelning för äldre och funktionshinder som startar 1 januari 2021 under socialförvaltningen med uppgift att utföra stöd- och hjälpinsatser till äldre personer. Enheter som kommer att ingå inom Stöd i ordinärt boende är bl.a hemtjänst, larmpatrull och dagverksamhet. Gemensamt arbetar vi för att ge våra kunder den bästa omsorg och service.Ledningsgruppen inom Stöd i ordinärt boende kommer att bestå av en områdeschef, nio enhetschefer och en utvecklingssamordnare. Utöver detta finns sju gruppledare och ca. 400 anställda undersköterskor och vårdbiträden.I och med den pågående organisationsförändringen ska vi nu utöka verksamheten med en stödfunktion och söker därför efter en ekonomiassistent på heltid. Du blir direkt underställd områdeschefen och arbetar i nära samarbete med enhetscheferna och utvecklingssamordnaren. Arbetsplatsen är beläget i Jakobsbergs Centrum vid pendeltågsstationen.Strävar du efter ett utmanande arbete med varierande arbetsuppgifter där du arbetar både självständigt men också i tätt samarbete med dina närmsta kollegor sök då tjänsten som ekonomiassistent hos oss.2020-08-26I din tjänst som ekonomiassistent inom Stöd i ordinärt boende kommer du huvudsakligen att arbeta inom ekonomiområdet men övriga administrativa uppgifter kan tillkomma. Arbetsuppgifterna kan anpassas utifrån erfarenhet och kunskaper.I ditt huvuduppdrag ingår budgetarbete, bokföringsordrar samt fakturahantering. Du gör avstämningar, uppföljningar, rättar upp felaktigheter där det behövs och skapar mallar för att underlätta och stötta ledningsgruppen i deras arbete. En viktig del i din roll som ekonomiassistent är att uppdatera prognosdelen för alla enheter. Här använder vi oss av Hypergene och du ska framöver kunna utbilda enhetscheferna i systemet.I de administrativa uppgifterna ingår bland annat att kontrollgranska beviljade och utförda timmar, uppdatera kundvalskatalogen och beställa varor vid behov. Viss lönehantering kan också förekomma.Som ekonomiassistent erbjuder vi dig en varierad och bred roll med många spännande uppgifter. Vi hoppas Du vill vara med på vår resa mot ständig förändring, förbättring och fortsatt digitalisering av vår verksamhet.Rollen som ekonomiassistent förutsätter ett självgående och strukturerat arbetssätt. Du har ett sinne för siffror och detaljer och lägger stor vikt vid att utföra ditt arbete noggrant för att det ska bli korrekt. Du kan på ett enkelt och tydligt sätt kommunicera information vidare både muntligt och i skrift. Du har en god samarbetsförmåga och är serviceinriktad.Vi vill att du har:lägst en gymnasieexamen med inriktning mot ekonomi,arbetserfarenhet av den typ av ekonomiarbete som rollen innebär med kunskaper inom redovisning,erfarenhet av olika system, meriterande med Hypergene, Raindance och Visma,mycket goda datorkunskaper och speciellt goda kunskaper i Office-programmen framförallt i Excelmycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska.Har du erfarenhet från en liknande roll i kommunal eller privat verksamhet är detta meriterande.ÖVRIGTJärfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Idag är vi ca 75 000 invånare och vi kommer att växa under de närmaste åren till drygt 120 000 invånare. Detta kommer att ställa stora krav på utveckling och utbyggnad av vår redan existerande verksamhet. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/ledigajobb Urval och intervjuer sker löpande, välkommen in med en ansökan.Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning på sex månader. .MånadslönSista dag att ansöka är 2020-09-09Järfälla kommun, Järfälla Hemtjänst5334549