Ekonomiassistent till spännande uppdrag - Wise Professionals AB - Ekonomiassistentjobb i Göteborg

Wise Professionals AB / Ekonomiassistentjobb / Göteborg2021-04-06Till en av våra kunder söker vi dig som vill axla en roll som ekonomiassistent. Vår kund behöver förstärka teamet under en period. Start sker gärna så snart som möjligt. Uppdraget förväntas pågå till och med januari 2022 omfattningen är heltid och tjänsten är placerad centralt i Göteborg. Det kommer finnas möjlighet att arbeta på distans under en period men själva introduktionen kommer att ske fysisk på kontoret.I rollen som ekonomiassistent kommer du att tillhöra faktureringsgruppen på bolaget där du erbjuds ett spännande arbete i en professionell miljö, med härliga kollegor, högt tempo och utvecklande arbetsuppgifter.Arbetsuppgifter innefattar b la:Driva och koordinera faktureringsprocessenAnsvara för faktureringsmötenIntern kommunikation och samordningStatistik och uppföljningUppföljning av betalningarKravhanteringAvtalsadministrationÖversättning och korrekturläsningKundkontakt i fakturafrågorUtveckling av arbetssätt och rutiner2021-04-06Vi söker dig som har akademisk examen, alternativt eftergymnasial utbildning med inriktning på ekonomi samt erfarenhet av att ha jobbat med kundreskontra. Du har kunskaper om ekonomisk rapportering, redovisning och tycker om att jobba med siffror. Har du tidigare arbetat i affärssystemet Maconomy är det meriterande.Som person är du självständig, har hög arbetskapacitet och känner ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är strukturerad, resultatorienterad och prioriterar på ett realistiskt och effektivt sätt.Du kommer att ha löpande kontakt med kunder och kollegor, det är därför mycket viktigt att du trivs i mötet med människor och att du kommunicerar smidigt och enkelt.När du blir en av ossSom uthyrd konsult via oss på EQonomy/Wise Professionals erbjuds du alltid en marknadsmässig lön, friskvårdsbidrag, pensionsavsättning och anslutning till vårt kollektivavtal. På samma sätt som vi ställer höga krav på dig som konsult förväntar vi oss också att du ställer höga krav på oss som arbetsgivare. Inget är viktigare för oss än att du känner dig trygg och att du ska trivas i din anställning. Oavsett vart du befinner dig i din karriär så ska konsultrollen hos oss på EQonomy/Wise Professionals ge dig kunskap och erfarenhet som du kan bära med dig på vägen till nästa spännande utmaning. Våra värdeord - Passion, Kvalitet och Tillväxt - är något som genomsyrar hela vår verksamhet. Vår kultur präglas av nyfikenhet, att vara på tå och ligga i framkant - vi kallar det att vara och agera Frontline.Wise Professionals är en rekryteringsbyrå som designar, utvecklar och erbjuder hållbara rekryteringslösningar tillsammans med arbetsgivare och kandidater som ställer höga krav. Vi arbetar på uppdrag av Sveriges starkaste varumärken tillsammans med arbetsgivare som månar om sina medarbetares arbetsglädje. Idag finns vi i Sveriges storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Malmö/ÖresundOm du vill veta merDu får gärna kontakta oss om du har frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver. Jag som arbetar med detta uppdrag är Stephanie Grammenidis. Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att maila mig, stephanie.grammenidis@wise.se Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan!Vi ser fram emot att höra från dig!Varaktighet, arbetstidHeltid 9 månaderMånadslön - Fast plus rörlig lönSista dag att ansöka är 2021-04-20Wise Professionals AB5674351