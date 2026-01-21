Ekonomiassistent till Skänninge för Sommaren 2026
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Ekonomiassistentjobb / Mjölby Visa alla ekonomiassistentjobb i Mjölby
2026-01-21
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Mjölby
, Vadstena
, Motala
, Haninge
, Linköping
eller i hela Sverige
Är du en person som har utbildning eller erfarenhet inom ekonomiområdet och söker ett spännande jobb i ett stort bolag? Då kan vi ha sommarjobbet för 2026 här för dig.
Vi hjälper nu en av våra kunder att stärka upp deras ekonomiavdelning ytterligare med hjälp av en ekonomiassistent. Vi söker efter dig som matchar vårat team där vi trivs med varandra när vi samtidigt jobbar mot våra uppsatta mål för avdelningen.
Vi välkomnar både dig med ett gäng års erfarenhet men även dig som är relativt ny i arbetsuppgiften, vi letar efter rätt person till rätt plats.
Företaget ligger i Skänninge och behöver hjälp med arbetsuppgifter inom:
• Leveranstörsreskontrakt
• Uppföljning och registrering av fakturor
• Till viss del kontering
• Uppföljning av andra ekonomiska uppgifter
Perioden är från slutet av maj/början juni till mitten/slutet av augusti.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som finns tillgänglig över hela sommaren och ser ett plus i kanten för dig som har tidigare erfarenhet inom ekonomiområdet men inte ett krav, du har som lägst en utbildning inom ekonomi på gymnasienivå. Det är viktigt att du har ett intresse för redovisning och ekonomi och är nyfiken på att lära dig mer. Som person är du noggrann och strukturerad i ditt arbete och har lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter och trivs med att arbeta tillsammans med andra kollegor. Du som söker har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift och trivs med att vara kommunikativ i din arbetsroll och ha kontakt med andra anställda inom bolaget samt dess kunder.
Är det dig vi söker? Skicka då in din ansökan redan idag, urval och intervjuer sker löpande och vi tillsätter tjänsten så fort vi hittat rätt kandidat. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Borgmästaregatan 23 (visa karta
)
596 34 SKÄNNINGE Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Tobias Hermansson tobias.hermansson@studentconsulting.com Jobbnummer
9696676