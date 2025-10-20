Ekonomiassistent till redovisningsbyrå under tillväxt
2025-10-20
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
Redovisningskompaniet grundades 2019 och är en digital redovisningsbyrå med kontor i Nacka Strand. Vi har ett starkt fokus på service och kvalitet, vilket speglas i våra mycket nöjda kunder - och det är också anledningen till att vi fortsätter att växa.
Vi är en byrå i framkant som ständigt strävar efter att effektivisera våra processer med hjälp av de senaste tekniska verktygen, för att kunna lägga mer tid och energi på att skapa verkligt värde för våra kunder.
Våra kunder är små och medelstora aktiebolag, verksamma inom en rad olika branscher och drivna av engagerade entreprenörer. I dagsläget är vi tre medarbetare och söker nu en ny kollega till vårt team.
Vi på Redovisningskompaniet brinner för att hjälpa företagare att lyckas - och vi lägger stor vikt vid att vara en effektiv och trygg samarbetspartner som verkligen gör skillnad för våra kunder.
På Redovisningskompaniet arbetar vi utifrån våra tre värdeord: positivitet, tillit och ansvar. Vi tar alltid med oss positivitet i mötet med både kollegor och kunder - vi tror på att bygga energi och peppa varandra i vardagen för att tillsammans skapa ett positivt och utvecklande arbetsklimat. Tillit är grunden i våra kundrelationer - våra kunder ska känna fullt förtroende för att vi hanterar deras ekonomi med kompetens och omsorg. Ansvar genomsyrar vårt arbetssätt - vi äger våra resultat och tar ansvar för att driva vårt arbete framåt, både som individer och som team.
Hos Redovisningskompaniet erbjuds du:
En arbetsplats som värderar sina medarbetares välmående och trivsel.
Möjlighet till utveckling - vi ser långsiktigt på våra medarbetare och erbjuder därför löpande utbildningsdagar och kompetensutveckling.
Chans att växa med företaget - i takt med att vi utvecklas skapas möjligheter till nya eller större roller för den som vill ta nästa steg.
Möjlighet till flexibla arbetstider och att jobba viss tid på distans.
Vi söker dig som är i början av din karriär och vill utvecklas tillsammans med oss på Redovisningskompaniet.
I rollen som ekonomiassistent kommer du att få arbeta brett med varierande uppgifter inom ekonomi och administration. Exempel på arbetsuppgifter är:
Löpande bokföring
Lönehantering
Arbetsgivare- och momsdeklarationer
Leverantörs- och kundreskontra
Övriga kontors- och ekonomirelaterade uppgifter
Tjänsten kan delvis utföras på distans, men vi ser gärna att du arbetar från kontoret några dagar i veckan - och initialt gärna heltid från kontoret, för att lära känna vårt arbetssätt och team.
Vi erbjuder en mångsidig roll i ett växande företag där du som medarbetare förväntas ta stort eget ansvar och arbeta med självledarskap. Hos oss får du möjlighet att utvecklas både i yrkesrollen och som person - och vara med på vår resa framåt!
Vi söker dig som har ambitionen att i framtiden arbeta som redovisningskonsult med eget kundansvar. Du bör behärska det svenska språket i tal och skrift. Vi värdesätter egenskaper som positivitet, noggrannhet, analytisk förmåga och ett intresse för att arbeta med och utveckla system. Du bör ha en relevant utbildning inom ekonomi på minst 2 år eftergymnasial nivå.
För de kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen kommer vi att utföra bakgrundskontroll och kreditupplysning samt kontakta referenser.
Vi ser fram emot att få välkomna en ny kollega till vårt team! Om du känner att rollen är rätt för dig, tveka inte på att skicka in din ansökan. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
E-post: rekrytering@redovisningskompaniet.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ekonomiassistent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559211-6528), http://www.redovisningskompaniet.se Jobbnummer
9565876