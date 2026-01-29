Ekonomiassistent till Redovisningsavdelningen till Simpleko
Vi är specialister på ekonomisk förvaltning för bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar och fastighetsägare. Med digitala verktyg och personlig service gör vi det enklare för styrelsen att få koll på ekonomin, fatta rätt beslut och planera långsiktigt. Vi är ca 80 medarbetare och finns både i Östersund och i Uppsala. Våra kunder finns runt om i hela Sverige och uppgår till ca 1 300 stycken, där majoriteten är bostadsrättsföreningar.
Ekonomiassistent till Redovisningsavdelningen, Simpleko
Vi söker dig som har god förståelse för bokföring och ekonomi, men som också har en passion för att ge utmärkt kundservice. Den ideala kandidaten har en stark förmåga att hantera siffror och är van vid att arbeta digitalt.
Vill du arbeta på förvaltningsbolaget med branschens nöjdaste kunder? Då är Simpleko arbetsgivaren för dig. Vi växer och söker därför ytterligare en ekonomiassistent till vår redovisningsavdelning.
Om Simpleko
Simpleko är ett helägt dotterbolag till Riksbyggen som specialiserar sig på ekonomisk förvaltning. Vi levererar tjänster till cirka 1300 kunder - främst bostadsrättsföreningar - över hela Sverige och vår leverans är helt digital. Utöver den ekonomiska förvaltningen hanterar vi sedan flera år tillbaka tilläggsavgifter inom kollektivtrafiken på uppdrag av SL (Stockholms lokaltrafik). Vi är ungefär 75 medarbetare fördelade på två kontor, ett i Uppsala och ett i Östersund.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att jobba med redovisning och ingå i ett team på 15 personer som hanterar leverantörs- och lånereskontran, kontoavstämningar, löner/arvoden, kontakt med kunder, leverantörer, banker med mera. Även om vi ofta arbetar i grupp som ett team och vi hjälps åt med arbetsuppgifterna förväntas du även kunna arbeta självständigt då du kommer att ha ett eget kundansvar och vara kontaktperson för bostadsrättsföreningars styrelser.
Du har goda möjligheter att vara med och påverka verksamheten, samt bidra med förslag till förbättringar och utvecklingar. Vi jobbar alltid proaktivt och nära kunderna. Alla i gruppen förväntas vara delaktiga i den ständiga utvecklingen av våra processer, rutiner och systemstöd.

Kvalifikationer
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att jobba med redovisning, är trygg användare av Office-paketet och har erfarenhet av arbete i olika digitala lösningar. Vårt arbete i huvudsak är digitaliserat, vilket innebär att vi tillämpar digitala möten och presentationer genom Microsoft Teams, både internt och externt.
Du kan formulera dig väl både muntligt och skriftligt och kan anpassa ditt språk efter situation och mottagare, samt har en förmåga att förstå mottagarens behov och önskemål. Du har lätt för att kommunicera och samarbeta med såväl kunder som arbetskamrater. Det är viktigt att du är en lagspelare som trivs med att jobba i grupp, samt ser möjligheter i stället för hinder. Du är en strukturerad administratör som är noggrann och trivs i ett högt tempo. Personligheten väger tungt.
Du kan stå upp för våra hörnstenar Förtroende, Samarbete, Engagemang och Ansvarstagande.
Vi söker någon som trivs med att arbeta i en dynamisk miljö och som är villig att ta på sig olika uppgifter och ansvar. Om du är en självgående person med en stark arbetsmoral och en passion för både bokföring och kundservice, är du den person vi söker!
Arbetstider
Vardagar kl. 8-17 med möjlighet till flex, och sommartid 15 juni - 15 september 8 - 16. Vi tillämpar flexibelt arbetsliv, där det finns möjlighet att arbeta hemifrån upp till 50% av arbetstiden efter överenskommelse.
Tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start snarast möjligt.
Placering: Uppsala, eller Östersund
Ansökan och kontakt
Välkommen med din ansökan snarast, dock senast fredagen den 13 februari 2026, till jobb@simpleko.se
. Vi tillämpar provanställning. Vänta inte med din ansökan då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Ivo Nazlic, Gruppchef Redovisningsavdelningen 018-66 01 68, alternativt ivo.nazlic@simpleko.se
Till rekryteringskonsulter, annonssäljare etc. Vi har redan beslutat vilka vi samarbetar med vid rekryteringar samt var vi vill synas. Vi undanber oss därför kontakt från försäljare i dessa frågor.

Ersättning
