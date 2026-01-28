Ekonomiassistent till offentlig sektor!
Är du en strukturerad ekonomiassistent som trivs i en serviceinriktad roll och vill arbeta i en samhällsviktig verksamhet? Vi söker nu en ekonomiassistentkonsult till ett spännande uppdrag inom offentlig förvaltning - där du får kombinera operativt ekonomiarbete med möjlighet att bidra till utveckling och förbättringar.
Om uppdraget
I rollen som ekonomiassistent arbetar du brett med ekonomiadministration i en större organisation. Tyngdpunkten ligger på fakturahantering och inköp, men rollen innefattar även support, ärendehantering och löpande administration i både ekonomi- och verksamhetssystem.
Du blir en del av ett kompetent ekonomiteam bestående av bland annat ekonomer, controllers och systemförvaltare, och får möjlighet att vara delaktig i utvecklings- och förbättringsarbete över verksamhetsgränser.Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Fakturahantering i ekonomisystem (Raindance)
Inköp och administrativ uppföljning
Bevakning av funktionsbrevlådor och ärendehantering
Support till verksamheten i ekonomirelaterade frågor
Registrering av barnomsorgsfakturor i verksamhetssystem (Edlevo)
Dokumentation av rutiner och arbete med processförbättringar
Vi söker dig som har
Minst 2-3 års erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning och dess ekonomiprocesser
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi/redovisningDina personliga egenskaper
Noggrann, ansvarstagande och strukturerad
Serviceinriktad med god problemlösningsförmåga
En lagspelare som trivs i samarbete med andra
Praktisk information
Omfattning: Heltid 100 % (39,5 h/vecka)
Arbetsform: På plats med möjlighet till distansarbete enligt överenskommelse (hybrid)
Placering: Solna
Startdatum: 2026-02-06
Slutdatum: 2026-12-31
Option på förlängning: till 2027-07-01
Ansök senast: 2026-02-02Övrig information
För uppdraget behöver du kunna styrka din erfarenhet genom minst ett referensuppdrag från liknande arbete. Examensbevis, betyg eller certifikat får gärna bifogas.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
