Ekonomiassistent till nystartat företag - MeritMind AB - Ekonomiassistentjobb i Eskilstuna

MeritMind AB / Ekonomiassistentjobb / Eskilstuna2021-04-08Vi söker dig som vill arbeta för ett nystartat företag strax utanför Eskilstuna. Här finns chansen till utveckling för rätt person! Tjänsten är en anställning på heltid där du kommer att anställas som ekonomikonsult på Brightby Bemanning, efter ca 4 månader finns goda chanser att övergå i en anställning hos vår kund. Start omgående.2021-04-08I rollen som Ekonomiassistent kommer du att ansvara för leverantörsreskontra och lön. Som leverantörsreskontraansvarig har du ett helhetsansvar för leverantörsreskontran på företaget. Det innebär bland annat löpande bokföring, verifiering av leverantörsfakturor, kontoavstämningar, betalningar samt momshantering och projektkostnader. I din roll som ansvarig för lön kommer du att ansvara för bolagets lönehantering. Du kommer även arbeta med viss administration och implementering av system.Tjänsten är på heltid och du kommer att arbeta på ekonomiavdelningen, i nära samarbete med ekonomichefen. Då företaget är under uppbyggnad kommer det på sikt att anställas ca 5 personer till på avdelningen.Vem söker vi?Stort fokus kommer ligga på att hitta någon med rätt personliga egenskaper. Vi söker framför allt dig som är en kommunikativ och driven person som motiveras av att få lära dig nya saker och möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. För att komma in i rollen så snabbt som möjligt behöver du har erfarenhet av att arbeta som ekonomiassistent. Utöver det är det en stor fördel om du har arbetat med löner tidigare. Du är van att arbeta självständigt men också vara en del av ett team. Du är en problemlösare och bidrar med din kompetens.Har du en examen i ekonomi är det meriterande.I övrigt söker vi dig somhar arbetat med ekonomi tidigarehar lätt för att uttrycka dig i tal och i skrift, både på svenska och på engelskahar mycket goda kunskaper i Excel.Om Senior Technology MaterialFöretaget är ett helt nystartat företag som är under uppbyggnad. Anläggningen som finns strax utanför Eskilstuna blir en av Europas största fabriker för separatorfilm för litiumbatterier.Sista dag att ansöka är 2021-04-19Meritmind AB5680025