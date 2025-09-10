Ekonomiassistent till Noriel
2025-09-10
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
Noriel - Nordisk Industriel AB är norra Sveriges största oberoende elskåpsbyggare och fullserviceleverantör av elskåp inom lågspänningsområdet. Företaget har egen tillverkning av styr- och reglerutrustningar samt elkraftprodukter och utför montage och installation på plats hos kund. Fackmannamässighet, lång erfarenhet och en nära kundrelation är hörnstenarna i Noriels tjänsteutbud och är därför en professionell partner som man kan räkna med i vått och torrt. Med ett team på ca 30 anställda omsätter företaget ca 60 MSEK och har både nationella och internationella kunder. Läs mer på: www.noriel.se
Är du en positiv och serviceinriktad ekonomiassistent som sätter stort fokus på god struktur och hög kvalitet? Trivs du med eget ansvar där du får jobba brett inom det administrativa området? Då ska du söka tjänsten som ekonomiassistent hos Noriel.
Ditt arbete innebär i huvudsak att assistera vår ekonomiansvarige med löpande uppgifter inom ekonomiområdet. För dig som vill utvecklas och få mer ansvar finns möjlighet att på lång sikt ta vid det övergripande ansvaret för hela ekonomifunktionen.
Dina arbetsuppgifter innebär:
• Registrera leverantörsfakturor
• Fakturering
• Påminnelser
• Tidrapportering
• Beställa frakter
• Skylt- och kabelmärkning
• Övriga uppgifter på kontoret såsom posthantering, administration kring bilar, kunder och leverantörer m.m.
Vi söker dig med grundläggande ekonomikompetens och ett par års arbetslivserfarenhet i en liknande position, har du dessutom en bakgrund från industrisidan så är det ett plus. Du har en utbildning inom ekonomi, helst på gymnasial nivå.
Du är en positiv och noggrann person som tycker om att ge service. Då arbetsuppgifterna spänner över en stor bredd ser vi gärna att du är prestigelös och flexibel, duktig på att prioritera samt trivs att jobba i en mindre organisation där beslutsvägarna är korta och påverkansgraden hög.
Du är van att arbeta både självständigt och tillsammans med andra och kan hantera arbetsuppgifter som kräver tidsfrister. Eftersom du har många interna och externa kontaktytor lägger vi stor vikt vid din samarbets- och kommunikationsförmåga. Vi förutsätter att du är en god användare av program inom MSOffice samt har erfarenhet av något ekonomisystem, gärna Monitor.
Tjänsten avser anställning hos Noriel med placering i verksamhetens nya fina lokaler på industriområdet vid Södra berget i Sundsvall. Omfattning heltid, arbetstid mån-fre dagtid. Tjänsten avser en tillsvidareanställning som inleds med 3 månaders provanställning.
Rekryteringen sker i samarbete med Rutinera, för mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterare Petra Elf, 070-760 64 47 petra.elf@rutinera.se
Din ansökan registrerar du på www.rutinera.se
Din ansökan registrerar du på www.rutinera.se eller mejlar direkt till ansvarig rekryterare. OBS! Ange att du söker tjänsten "Ekonomiassistent Noriel" Då urval pågår löpande ber vi dig att skicka in den omgående, dock senast den 30 september 2025.
