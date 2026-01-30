Ekonomiassistent till Live Nation och Luger
Arbeta i hjärtat av Sveriges största konsert- och evenemangsarrangör och bli en del av en stabil och professionell ekonomifunktion. Gazella söker nu en ansvarstagande Ekonomiassistent till Live Nation och Luger där du får möjlighet att arbeta i en dynamisk och händelserik miljö.Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
I rollen som Ekonomiassistent arbetar du främst med den löpande fakturahanteringen. Det innebär att du registrerar, kontrollerar och konterar leverantörsfakturor i ekonomisystemet samt skickar fakturor för attest och medverkar i betalningsprocessen. Du hanterar även enklare momsfrågor kopplade till fakturor samt administrerar utlägg, kvitton och företagskort. Utöver detta stöttar du verksamheten med övriga administrativa uppgifter inom ekonomi.Profil
Vi söker dig som är flexibel, noggrann och ansvarstagande samt har hög integritet i hanteringen av information. Du är social och kommunikativ, bekväm med många kontaktytor och trivs i en öppen och levande arbetsmiljö med högt engagemang. Under perioder med hög arbetsbelastning arbetar du effektivt och strukturerat, utan att tumma på kvalitet. För att trivas hos oss ser vi gärna att du har ett genuint intresse för musik och uppskattar att arbeta i en kreativ bransch tillsammans med engagerade kollegor.
För att lyckas i rollen krävs det att du har:
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi
• Cirka 1-2 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, exempelvis från en ekonomiavdelning eller en instegsroll inom leverantörsreskontra
• God systemvana samt goda kunskaper i Excel
• Bekväm med att arbeta i en föränderlig, internationell miljö
• God förmåga att kommunicera på svenska och engelska, både skriftligt och muntligt
Om Live Nation
Live Nation och Luger hjälper artister att förverkliga sina visioner genom att skapa oförglömliga liveupplevelser i mötet mellan artister, fans och varumärken. Tillsammans är de Sveriges största arrangörer av konserter, turnéer och evenemang. De representerar ett stort antal svenska artister och arrangerar festivaler som Sweden Rock Festival, Åre Sessions och Way Out West.
Läs mer på Live Nations karriärsida: https://career.livenation.se/Så ansöker du
Ansökningar hanteras löpande, passar du in på ovanstående profil? Ansök redan idag via ansökningsknappen! Har du frågor är du välkommen att kontakta Sara Arvidsson (sara.arvidsson@gazella.se
) som är ansvarig rekryterare för denna tjänst.
Sista dag att ansöka är 2026-03-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gazella AB
(org.nr 556973-3982)
111 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Live Nation Kontakt
Sara Arvidsson sara.arvidsson@gazella.se 072-141 79 86 Jobbnummer
