Ekonomiassistent till kundföretag i Bollnäs

För kunds räkning i Bollnäs söker vi nu en ekonomiassistent. Uppdraget börjar som en inhyrning via Wikan Personal och vid rätt förutsättningar så övergår uppdraget till anställning hos kundföretaget.Arbetsuppgifter
Vi söker en glad och positiv person som vill arbeta hos oss som Ekonomiassistent och stötta våra finansiella och administrativa processer och med ett ansvar för bokföring. Det innebär att du är ansvarig för hantering av löpande bokföring och avstämningar. Du kommer att arbeta med alla i företaget förekommande administrativa och ekonomiska processer, interna och externa relationer och kontakter som följer av detta. Detta innefattar att hantera verksamhetens löpande ekonomi och administration och hantera den dagliga verksamheten inom detta område och bidra till att den drivs på ett effektivt sätt. Arbetsuppgifterna kommer i huvudsak att utföras vid kontoret i Bollnäs men kan även ske vid samtliga företagets övriga verksamheter i Gävleborg.
Information och kontakt
För frågor och mer info kontakta Catrine på 076-649 33 12
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personal är ett auktoriserat och etablerat bemannings- och rekryteringsföretag. Med lokal förankring vill vi hjälpa företag och organisationer med kompetent och välmotiverad personal. Wikan har kontor på 17 orter i Sverige, omsätter ca 450 Msek och har omkring 800 anställda. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
