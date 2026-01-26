Ekonomiassistent till kund och leverantörsreskontran
SJR in Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-01-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Som erfaren ekonomiassistent inom kund- och leverantörsreskontra, som gärna arbetar med stora flöden och är van vid att navigera mellan olika ekonomisystem, är du precis den konsult SJR söker för vårt nästa spännande uppdrag.Publiceringsdatum2026-01-26Om tjänsten
SJR tillsätter nu en Ekonomiassistent inom kund- & leverantörsreskontran till ett uppdrag hos en av våra kunder med kontor i centrala Stockholm. Detta är ett konsultuppdrag med start omgående och som pågår i 6 månader. Därefter finns stora möjligheter till att bli anställd hos kunden.
Ansvarsområden
I din roll som ekonomiassistent inom kund- & leverantörsreskontra kommer du ansvara för nedan uppgifter. Rollen är bred och varierande och ställer höga krav på kommunikation och att kunna driva sitt arbete självständigt. Dina arbetsuppgifter kommer b.la vara;
• Hantera leverantörsfakturor
• Avstämningar kund och leverantörsreskontran
• Fakturering
• In och utbetalningar
• Förbereda finansiella rapporter genom att samla in, analysera och sammanfatta kontoinformation och trender.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har mångårig erfarenhet av ovanstående arbetsuppgifter och helst i stora och komplexa flöden. Du har stor systemvana och har du tidigare jobbat i Rillion samt Unit 4 är det starkt meriterande. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.Dina personliga egenskaper
Som person tror vi att du är trygg i dig själv, är van att fatta egna beslut samtidigt som du trivs i ett team. Du kan driva dina egna arbetsuppgifter framåt och håller alltid deadlines och gillar att kommunicera både internt och externt. Självklart jobbar du prestigelöst är flexibel med en härlig energi.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Anette Skantz. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-01-25.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2023/11/konsult_interim_annons-10-4.png Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1798". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980), http://www.sjr.se/ Jobbnummer
9704266