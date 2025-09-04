Ekonomiassistent till kund i Umeå!

Academic Work Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Umeå
2025-09-04


Är du student inom ekonomi, har minst två års studier kvar och vill arbeta med löpande redovisning? Ansök då rollen som ekonomiassistent redan idag, vi arbetar med löpande urval!

OM TJÄNSTEN
I rollen som ekonomiassistent kommer du arbeta med leverantörskontra och löpande redovisning. Du kommer även att arbeta med diverse administrativa uppgifter för att stötta upp ekonomiavdelningen. Vi söker dig som har ett stort driv, inte är rädd för att ta tag i saker och är bra på problemlösning.

Du erbjuds

Ett deltidsjobb på sidan av dina studier samt möjlighet till heltidsjobb över sommaren.

ARBETSUPPGIFTER

Publiceringsdatum
2025-09-04

Dina arbetsuppgifter
Rollen kommer till största del innebära arbete med leverantörskontra och löpande redovisning. Då du kommer att stötta upp ekonomiavdelningen kommer även mer administrativa arbetsuppgifter tillkomma.

VI SÖKER DIG SOM
• Är studerande inom ekonomi eller annan relevant utbildning och har minst två år kvar
• Har tidigare erfarenhet av löpande redovisning och leverantörskontra
• Innehar B-körkort och har tillgång till bil
• Kan kommunicera på svenska i tal och skrift

Det är meriterande om du har
• Tidigare arbetslivserfarenhet inom ekonomi och administrativt arbete

För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande

Vår rekryteringsprocess

Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.

Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.

INFORMATION OM FÖRETAGET
Varaktighet, arbetstid, etc.
Deltid

Ersättning
Enligt avtal

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04
Arbetsgivare
Academic Work Sweden AB (org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se

Arbetsplats
Academic Work

