Ekonomiassistent till kund i Umeå!
2025-09-04
Är du student inom ekonomi, har minst två års studier kvar och vill arbeta med löpande redovisning? Ansök då rollen som ekonomiassistent redan idag, vi arbetar med löpande urval!
OM TJÄNSTEN
I rollen som ekonomiassistent kommer du arbeta med leverantörskontra och löpande redovisning. Du kommer även att arbeta med diverse administrativa uppgifter för att stötta upp ekonomiavdelningen. Vi söker dig som har ett stort driv, inte är rädd för att ta tag i saker och är bra på problemlösning.
Du erbjuds
Ett deltidsjobb på sidan av dina studier samt möjlighet till heltidsjobb över sommaren.
Dina arbetsuppgifter
Rollen kommer till största del innebära arbete med leverantörskontra och löpande redovisning. Då du kommer att stötta upp ekonomiavdelningen kommer även mer administrativa arbetsuppgifter tillkomma.
VI SÖKER DIG SOM
• Är studerande inom ekonomi eller annan relevant utbildning och har minst två år kvar
• Har tidigare erfarenhet av löpande redovisning och leverantörskontra
• Innehar B-körkort och har tillgång till bil
• Kan kommunicera på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Tidigare arbetslivserfarenhet inom ekonomi och administrativt arbete
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
INFORMATION OM FÖRETAGET
Deltid Ersättning
