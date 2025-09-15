Ekonomiassistent till kund i Alvik

Prowork Bemanning AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm
2025-09-15


Ekonomiassistent
Vi söker en junior profil med administrativa kunskaper och erfarenhet av att arbeta med viss ekonomisk inriktning. Vi ser gärna att du har någon form av utbildning och erfarenhet från byggbranschen eller annan hantverksnisch.

2025-09-15

Dina arbetsuppgifter
Hantera löpande bokföring och fakturering
Assistera vid månads- och årsbokslut
Utföra avstämningar och rapportering
Stödja ekonomichefen i diverse ekonomiska uppgifter
Delta i budget- och prognosarbete

Kvalifikationer
Utbildning inom ekonomi eller motsvarande
Erfarenhet av arbete som ekonomiassistent, controller eller annan administrativ roll.
Goda kunskaper i Excel och ekonomisystem
Noggrann, strukturerad och ansvarstagande

Vi söker dig som kanske är i början av din karriär men ändå med viss arbetslivserfarenhet med dig. Anställning direkt hos vår kund, kontor i Alvik och bolaget jobbar gentemot byggbranschen.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prowork Bemanning AB (org.nr 556967-7072)
113 65  STOCKHOLM

Arbetsplats
Prowork Kompetens

Jobbnummer
9508649

