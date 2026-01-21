Ekonomiassistent till kontaktcenter
Region Kronoberg, Regionservice / Ekonomiassistentjobb / Växjö Visa alla ekonomiassistentjobb i Växjö
2026-01-21
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Regionservice i Växjö
, Tingsryd
, Ljungby
eller i hela Sverige
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Nu söker vi en ekonomiassistent till Region Kronobergs Kontaktcenter. Avdelningens uppdrag är att tillhandahålla kundservice till regionens invånare genom att ansvara för regionens sjukhusreceptioner, växel och kundtjänst för avgift- och fakturafrågor. Avdelningen administrerar även utveckling av regionens taxor och avgifter för hälso- och sjukvård.Publiceringsdatum2026-01-21Arbetsuppgifter
Hos oss kommer du att ingå i ett kundtjänstteam där ni tillsammans arbetar med att besvara frågor om patientavgifter. Ni ger kundservice till både interna medarbetare och externa kunder, så som patienter och anhöriga, via telefon, e-post och brev. Du administrerar ärenden som avser fakturafrågor, patientbidrag, högkostnadsskydd och patienters rätt till vård mm.
Du blir en viktig del av ett team där ni tillsammans ständigt arbetar med att utveckla vår servicetjänst för att leverera god service till våra kunder.Kvalifikationer
Du som söker ska ha minst gymnasieutbildning inom ekonomi samt några års erfarenhet av administrativt ekonomiarbete och/eller kundservice. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med ekonomisystemet Raindance.
Som person är du serviceinriktad och har en god samarbetsförmåga. Du är nyfiken och vill gärna lära dig nya saker och har lätt för att anpassa dig till förändring. Du är även noggrann, strukturerad och mån om att ditt arbete håller hög kvalitet.
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 13/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Regionservice Kontakt
Avdelningschef kontaktcenter
Therese Lindberg therese.lindberg@kronoberg.se 0470-58 62 49 Jobbnummer
9697083