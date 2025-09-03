Ekonomiassistent till Ice Sport Nordic AB
Ice Sport Nordic AB / Ekonomiassistentjobb / Hudiksvall Visa alla ekonomiassistentjobb i Hudiksvall
2025-09-03
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ice Sport Nordic AB i Hudiksvall
, Nordanstig
eller i hela Sverige
Detta arbete passar perfekt för dig som gillar ett mångsidigt arbetsområde inom ekonomi i form av bokföring, löner, skatt, fakturering, mm. Hos Ice Sport finns det goda utvecklingsmöjligheter att växa inom området och att jobba med andra administrativa områden.
Företaget:
Företaget Ice Sport säljer, tillverkar och installerar kylanläggningar/energilösningar med Norden som marknad, men jobbar främst i Norge och Sverige. Ice Sport eftersträvar hela tiden att kunna arbeta effektivt och med hög kvalitet och kompetens på deras energilösningar. Utveckling av produkter sker i nära samarbetet med både leverantörer och kunder. Målsättningen i projekten är att effektivisera & dimensionera anläggningar och utnyttja den tillgängliga energin optimalt med säkerställning av driften som hög prioritet. Miljö och säkerhet är i stort fokus på hur vi kan utvinna och hantera den tillgängliga energin.
Information om tjänsten:
Arbete sker på vårat kontor i Mellanfjärden. Tjänsten kan delvis skötas hemifrån. Vi jobbar med Fortnox bokföringsprogram och Vismas löneprogram. Nedan listas de program vi använder idag.
Fortnox
Visma Lön 600
Office (Word, Excel, Outlook, mm)
Du kommer få möjlighet att arbeta med bokföring och skattefrågor både i Sverige och internationellt (främst Norge). Det finns även andra administrativa uppgifter som vi går igenom på plats.
Arbetsgruppen består av cirka 3-7 andra montörer samt VD:n. Du kommer att få lära dig arbetet på plats. Vår nuvarande Ekonomiassistent kommer att introducera och lära dig de uppgifter som skall utföras under en övergångsperiod.
Vi söker dig som:
Har erfarenheter inom de områden tjänsten gäller.
Har erfarenheter/kan de program vi jobbar med.
Har en vilja att lära och utvecklas.
Är en ansvarstagande, organiserad och positiv person.
Ser utmaningar som en möjlighet.
Du har B-körkort
Har goda kunskaper inom svenska (Att kunna kommunicera inom tal/språk med sina medarbetare är väldigt viktigt på våran arbetsplats).
START: Omgående, enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid/Deltid
STAD: Mellanfjärden
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: John Lundholm
Sök tjänsten genom att ta kontakt och presentera dina erfarenheter och kunskaper. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: adm@icesport.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ice Sport Nordic AB
(org.nr 556937-5198) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
John Lundholm adm@icesport.se Jobbnummer
9489571