Ekonomiassistent till härligt jobb hos Scandraft! - Jurek Rekrytering & Bemanning AB

Jurek Rekrytering & Bemanning AB / Ekonomiassistentjobb / Göteborg2021-07-01Jurek Rekrytering & Bemanning erbjuder ett komplett utbud av bemannings- och rekryteringstjänster. Vi rekryterar och hyr ut alltifrån studenter till yrkesverksamma akademiker med mångårig erfarenhet och specialistkompetens. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, marknad och administration.Familjeföretaget Scandraft grundades 1992 av Staffan Gnosspelius och Greger Andersson. Vi har för närvarande 40 anställda med en årlig omsättning av 247 miljoner kronor (2020). Scandraft AB har också Trippel A kreditvärdering sedan 2003.Huvudkontor och centrallager ligger i Mölnlycke utanför Göteborg. Vi har även försäljningskontor och lager i Stockholm och försäljningskontor i Malmö. 2011 grundades Scandraft AS i Norge som ett dotterbolag till Scandraft AB. Vi levererar material och tillbehör för bild, dekor och reklam! Vi är ledande leverantör av förbrukningsvaror för den grafiska industrin. Vår strävan är att vara en "one stop shop" för all förbrukning till den grafiska branschen!2021-07-01Scandraft söker nu en engagerad ekonomiassistent med fokus på kundreskontra med start i augusti. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer innefatta ett totalansvar för kundernas fakturering, registrering, attestering, orderunderlag, påminnelsehantering, inbetalningar och inkasso. Du kommer att hantera stora flöden av fakturor så det är viktigt att du trivs i en roll med högt tempo och spännande arbetsuppgifter.Detta är ett långsiktigt uppdrag där du blir anställd som konsult i 6 månader, och därefter finns det mycket goda chanser att bli anställd direkt hos Scandraft.Vem söker vi?Vi söker dig som är minst gymnasieekonom samt har några års erfarenhet av en liknande roll. Du är självgående i ditt arbetssätt och har ett naturligt driv. Att arbeta i ett högt tempo är någonting som passar dig, och du har förmåga att se vad som behöver prioriteras för stunden. Då det förekommer kundkontakt så tror vi att du är social och serviceminded. Du har erfarenhet från affärssystem och erfarenhet av Navision är meriterande. Vidare har du goda kunskaper i MS Office-paketet.Du erbjudsEn rolig tjänst på ett spännande företag med entreprenörsanda och härliga kollegor. Kontoret är beläget i fina lokaler i Mölnlycke.Detta är ett konsultuppdrag på sex månader med goda chanser till rekrytering till kund vilket innebär att du initialt kommer vara anställd av Jurek Rekrytering & Bemanning. Om du har ytterligare frågor kan du kontakta Julia Järvholm på julia.jarvholm@jurek.se Observera att vi ej tar emot ansökningar via e-post. Du är välkommen att ansöka denna tjänst via vår hemsida: www.jurek.se. Skicka in din ansökan redan idag då vi intervjuar löpande!Varaktighet, arbetstidHeltid VisstidFast lönSista dag att ansöka är 2021-07-20Jurek Rekrytering & Bemanning AB5840007