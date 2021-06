Ekonomiassistent till globalt mediabolag! - Clevry Sweden AB - Ekonomiassistentjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Clevry Sweden AB

Clevry Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm2021-06-30Till vår kund Ocean Outdoor söker vi nu en Ekonomiassistent.2021-06-30Ocean Outdoor ( http://www.oceanoutdoor.se/) driver några av de mest prestigefulla digital out of home (DOOH) platserna och nätverken i UK, norra och kontinentala Europa.Oceans portfolio i UK innefattar några av de mest ikoniska DOOH-ytorna såsom BFI IMAX och Landsec Picadilly Lights.På senare år har Ocean haft en kraftig tillväxt både genom förvärv och organiskt där fokus stadigt legat på att fortsätta vara en ledande aktör inom det digitala utomhusmediet. Under inledningen av 2019 förvärvade man 3 nederländska utomhusbolag och följde senare under året upp med att förvärva 2 av nordens ledande digital out of home aktörer i form av Visual Art och AdCityMedia, genom vilka Ocean nu har en stark närvaro i Sverige, Danmark, Norge och Finland samt i nyckelstäder på den tyska marknaden.Ocean är nordens i särklass största aktör inom DOOH på köpcentrum och på gruppnivå opererar man totalt 23 av Unibail Rodamco Westfields premium malls.Ambitionen att bedriva out of home "as it should be" samlas upp under The Art Of Outdoor. Detta är den paroll som sammanfattar kultur, drivkraft och focus på att förena kreativitet och teknik för bästa möjliga effekt för varumärken och partners.Din rollI rollen som Ekonomiassistent kommer du att hantera kundfakturering, orderhantering, leverantörsfakturor och administrera ordrar eller olika rapporter som ska in i systemet. Du kommer att arbeta främst med företagen i Sverige men även stötta upp i de nordiska länderna som exempelvis Danmark.Huvudsakliga arbetsuppgifterOrderhanteringKundfaktureringLeverantörsfakturorEkonomiska administrativa uppgifter som exempelvis att skicka rapporter, lägga in ordrar eller siffror i datasystemet.Plats: Centralt i Stockholm, VasastanStart: AugustiOmfattning: Direktrekrytering till vår kund med 6 månaders provanställningArbetstider: Kontorstider (08:30-17:30)Vi söker dig som är nyutexaminerad och har studerat Ekonomi på universitetet eller yrkeshögskola och du känner till grunderna för debit och kredit. Som person vill du ständigt utvecklas och lära dig nya saker. Vi ser gärna att du är prestigelös, noggrann och en teamspelare. Du tycker om att ha många bollar i luften. Det är viktigt att du behärskar det engelska språket flytande i tal och skrift då mycket kommunikation kommer att ske på det i tjänsten.Om ClevryI över 30 år har Clevry varit en game changer för ett mer soft skills-drivet arbetsliv inom talent acquisition, assessment och advisory. Vi finns globalt med kunder, konsulter och kandidater från Nordamerika till Singapore med huvudkontor i Brighton, Stockholm och Helsingfors. Våra 150 soft skills-certifierade rekryterare, affärspsykologer och experter finns alltid till er tjänst.RekryteringsprocessenVi på Clevry ser att soft skills är minst lika viktiga som hard skills. I denna rekrytering kommer du därför, när du har ansökt, via mail få en länk till ett självskattningstest. Det tar cirka 20 minuter att genomföra testet, därefter kommer du få en feedback-rapport mailad till dig som belyser dina soft skills. Vid en eventuell intervju med Clevry kommer svaren gås igenom mer ingående.Håll utkik i din inbox! Där finner du länk till frågeformuläret.Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Har du några frågor om tjänsten eller processen, vänligen kontakta oss på telefonnummer+ 46 (0) 70 417 92 81 (tel:46%20(0)%2070%20417%2092%2081).Varmt välkommen med din ansökan redan idag!Följ oss gärna på LinkedIn Clevry Sweden ( https://www.linkedin.com/company/clevry-se/) Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-11Clevry Sweden AB5839722