Ekonomiassistent till Frösunda Personlig Assistans AB
2026-02-27
Vi söker nu en strukturerad, engagerad och noggrann kollega till Kundadministrationen. Bidra till att vara med och skapa Sveriges bästa omsorgsföretag. Vi erbjuder dig en händelserik och dynamisk arbetsplats i stark tillväxt och en chans att varje dag få göra skillnad i människors liv.
Frösunda Personlig Assistans AB ingår i en koncern som erbjuder individanpassade och kvalitativa tjänster inom affärsområdena äldreomsorg, förskolor, integrationstjänster, fastighet och individ & familj på den svenska marknaden. Vi är en del av den norska koncernen Norlandia Health & Care Group AS som är verksamma i Sverige, Norge, Finland, Nederländerna, Tyskland och Polen. Med 19 000 medarbetare ser vi oss som viktiga aktörer inom våra branscher.
Vi söker nu en ekonomiassistent som kommer arbeta med kundfakturering och administrativa uppgifter kopplade till affärsområdet personlig assistans. Denna tjänst är placerad på vårt assistanskontor i Växjö.
Dina arbetsuppgifter
Som ekonomiassistent hos oss kommer du att få arbeta med kundfakturering och uppföljning av fakturor till kommuner och externa parter. Skapande och uppföljning av räkningar till Försäkringskassan. Kontakt och utredningsarbete med myndigheter. Bokning av inbetalningar. Påminnelse och kravhantering. Kostnadsredovisningar till Försäkringskassan och kommuner. Registrering och utbetalning av omkostnader till våra kunder. Avstämningar med verksamhetschefer och regionchefer samt stötta Business Controller med underlag för månatliga reservationer och avstämningar. För att du ska trivas hos oss är det viktigt att du tycker att det är kul med service, då vi har mycket kontakt med våra kunder, interna såväl som externa.
Dina egenskaper
Du trivs i ett företagsklimat som förändras och utvecklas och du vill vara en aktiv del i denna förändring. Du är en person som motiveras av att ta ansvar och driva utvecklingen framåt på ett proaktivt sätt. Vi ser att du som person är strukturerad, serviceinriktad och vågar ta initiativ. Ser du problem eller förbättringspotential i processer är du inte främmande för att lyfta detta och det uppskattas om du kommer med konstruktiva lösningsförslag.
Som ekonomiassistent arbetar du oftast med flera ärenden samtidigt. Det ställer krav på att du både är flexibel och noggrann i ditt arbetssätt och har en förmåga att hantera och prioritera olika ärenden parallellt. Du är ansvarstagande, prestigelös och jobbar för teamet. Du har hög social kompetens och jobbar relationsskapande. För att trivas i rollen är det bra om du är duktig administrativt och har god systemvana.
Önskade kvalifikationer
Gymnasial ekonomiutbildning
2-3 års erfarenhet av fakturering/reskontraarbete
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Goda kunskaper i Excel
Tidigare erfarenheter i Visma Business och Assistansstöd är meriterande. Därtill är det en fördel om du har tidigare erfarenhet av att arbeta inom personlig assistans.
Tillträde och varaktighet
Tillträde enligt överenskommelse
Heltid
Tillsvidare med sex månaders provanställning
