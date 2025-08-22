Ekonomiassistent till FMV (myndighet) i Stockholm
Nu söker vi för ett konsultuppdrag en erfaren ekonomiassistent med myndighetserfarenhet.
Omfattning: Heltid 100%
Start: Omgående
Längd: 2026-01-26, eventuellt längre
Viss del distansarbete möjligt efter överrenskommelse.
About the position
Denna tjänst är säkerhetsklassad nivå 3.
Det innebär att du för att kunna vara aktuell för tjänsten behöver genomgå och få en godkänd säkerhetsklassning med registerkontroll.
Du måste vara svensk medborgare.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I denna tjänst kan nedan arbetsuppgifter förekomma;
• arbete med redovisning och bokföring
• arbete med huvudbokföring
• arbete i ekonomisystem (exempelvis U4 Agresso, Raindance, m.fl.)
• kontering
• kontroll av fakturor, förberedande av underlag för databehandling och avstämning av kontosaldon
• arbete med leverantör- och kundreskontra
• delta i bokslutsarbete
• besvara förfrågningar om in- och utbetalningar
• arbete med kassa- och bankavstämningar.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen behöver du uppfylla nedan kriterier:
• högskoleutbildning inom ekonomi eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som ekonomiassistent.
• goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• goda kunskaper i ekonomisystem (exempelvis U4 Agresso, Raindance m.fl.)
• kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som skrift
Meriterande om du kan UBW (Unit4 Business World).
Om verksamheten
Låter detta som ett uppdra som kan passa dig?
Då söker du såklart tjänsten via länken i annonsen. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen! Ersättning
