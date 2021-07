Ekonomiassistent till fastighetsbolag - Clevry Sweden AB - Ekonomiassistentjobb i Göteborg

Clevry Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Göteborg2021-07-05Vår kund är ett av Sveriges största fastighetsbolag. Bolaget förvaltar och utvecklar kontor, lager, logistiklokaler och butiker runt om i Sverige, Danmark och Finland. Till deras kontor i Göteborg söker de nu en ekonomiassistent.Din rollI rollen som ekonomiassistent kommer du att tillhöra ett sammansvetsat team på åtta personer. Du kommer i ditt dagliga arbete eftersträva en så effektiv hantering som möjligt och tillsammans med teamansvarig och övriga kollegor säkerställer ni så att beslutade processer inom bolaget efterlevs.Huvudsakliga arbetsuppgifterLeverantörsfakturahanteringHantering av fastighetsmomsLöpande betalningar samt utbetalningarAnsvar för påminnelsehanteringLöpande redovisningAvstämningsarbeteBokslutsassistansEffektivisering/digitalisering av fakturaflödesprocessSystemförvaltningAktivt arbeta för ständiga förbättringar inom det område man är verksam inomDetta är ett konsultuppdrag på 12 månader vilket innebär att du kommer att vara anställd som Clevrys konsult men arbeta ute hos fastighetsbolaget under uppdragets gång. Du kommer att under hela ditt konsultuppdrag ha en kontaktperson hos Clevry som du alltid kan vända dig till.Startdatum: Augusti 2021. OBS Vi tillämpar ett löpande urval vilket innebär att ansvarig konsultchef kommer att kontakta dig innan detta. Intervjuer med kundföretag kommer däremot ske i augusti.Omfattning: Heltid, 40/tim. veckan.Arbetstider: 8-17 (med möjlighet till flex).2021-07-05Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet inom minst ett ekonomisystem och har goda kunskaper i MS Office. Du har i övrigt mycket goda IT-kunskaper.Som person är du noggrann, strukturerad och kommunikativ. Vi ser även gärna att du är serviceinriktad och har har en god förmåga till samarbete.Om ClevryI över 30 år har Clevry varit en game changer för ett mer soft skills-drivet arbetsliv inom talent acquisition, assessment och advisory. Vi finns globalt med kunder, konsulter och kandidater från Nordamerika till Singapore med huvudkontor i Brighton, Stockholm och Helsingfors. Våra 150 soft skills-certifierade rekryterare, affärspsykologer och experter finns alltid till er tjänst.RekryteringsprocessenVi på Clevry ser att soft skills är minst lika viktiga som hard skills. I denna rekrytering kommer du därför, när du har ansökt, via mail få en länk till ett självskattningstest. Det tar cirka 20 minuter att genomföra testet, därefter kommer du få en feedback-rapport mailad till dig som belyser dina soft skills. Vid en eventuell intervju med Clevry kommer svaren gås igenom mer ingående.Håll utkik i din inbox! Där finner du länk till frågeformuläret.Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Har du några frågor om tjänsten eller processen, vänligen kontakta ansvarig konsultchef: anna.almen@clevry.com Varmt välkommen med din ansökan redan idag!Följ oss gärna på LinkedIn Clevry Sweden ( https://www.linkedin.com/company/clevry-se/) Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-22Clevry Sweden AB5846960