Ekonomiassistent till fastighetsavdelningen Uppsala kommun
2026-01-15
Välkommen till kommunledningskontoret. Här jobbar du tillsammans med medarbetare på avdelningar för kommunikation, hr, it, ekonomi, upphandling och fastighet samt avdelningarna kvalitet och planering, hållbarhet, trygghet, säkerhet och beredskap, samt kansli. På kommunledningskontoret ligger även organisationerna för näringsliv och destination samt gemensam service. Kommunledningskontoret är länken mellan våra förtroendevaldas beslut och kommunens alla verksamheter. Vårt uppdrag är bland annat att samordna och driva övergripande frågor inom demokrati, samhälls- och näringslivsutveckling samt ekologisk och social hållbarhet.
Vill du vara med och utveckla en effektiv ekonomihantering som har betydelse för Uppsala kommuns lokal- och bostadshyresgäster? Vi söker en erfaren ekonomiassistent med ansvar för den dagliga ekonomihanteringen och som utgör ett viktigt stöd till avdelningen. Hos oss får du arbeta tillsammans med engagerade kollegor, tänka nyskapande och göra verklig skillnad. Välkommen med din ansökan!
Tjänsten ekonomiassistent är placerad på enhet ekonomi och elhandel inom området affärsstöd på fastighetsavdelningen. Det är en roll med många kontaktytor inom och utanför fastighetsavdelningen. Exempelvis kommer du att samverka med kollegor inom redovisning och it. Vi erbjuder en trygg arbetsmiljö med trevliga kollegor och en arbetsgivare som värdesätter balans mellan arbete och privatliv. Fastighetsavdelningen i Uppsala kommun ansvarar för hela kommunens bostads- och lokalförsörjning samt förvaltar ett fastighetsbestånd. Verksamheten omsätter cirka 2 miljarder kronor och är organiserad i de fyra områdena: affärsstöd, förvaltning, lokalförsörjning, verksamhetsnära stöd.Området affärsstöd ger stöd till fastighetsavdelningens övriga enheter och skapar förutsättningar för en fortsatt utveckling av avdelningen. Inom affärsstöd finns flera funktioner varav ekonomiadministrationen har en central roll och utgör ett stort stöd för samtliga enheter inom fastighetsavdelningen. I rollen som ekonomiassistent får du möjligheten att aktivt bidra till att säkerställa en effektiv, modern och högkvalitativ ekonomiadministration.Vi har vår arbetsplats i Stadshuset (https://www.uppsala.se/kommun-och-politik/stadshuset/Stadshuset-din-motesplats)
som ligger ett stenkast från Uppsala resecentrum. För att erbjuda flexibilitet ges möjlighet att delvis arbeta på distans, aktivitetsbaserad arbetsplats och flexibla arbetstider utifrån verksamhetens behov.Ditt uppdragSom ekonomiassistent är du en viktig del av vardagen i verksamheten. Du arbetar nära de dagliga ekonomiska flödena och ser till att bokföringen håller hög kvalitet. Rollen passar dig som trivs med struktur och noggrannhet, men som också uppskattar service, samarbete och möjligheten att bidra med förbättringar. Här får du använda din kompetens aktivt och vara med och utveckla arbetssätt och rutiner.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Leverantörsfakturor - bokföra, matcha och följa upp fakturor, med särskilt fokus på fastighetsrelaterade kostnader och avtal.
• Kundfakturor och avstämningar - hantera, följa upp och kvalitetssäkra.
• Elhandelssystem - teckna nya abonnemang samt hantera uppsägningar.
• Administration och support - sätta upp anläggningar, hantera fakturafrågor och ge stöd via mejl och telefon.
• Samarbete över gränserna - arbeta tätt tillsammans med kollegor inom fastighetsavdelningen och andra delar av organisationen för att säkerställa smidiga och korrekta ekonomiska processer.Publiceringsdatum2026-01-15Bakgrund
Vi söker dig som har god erfarenhet som ekonomiassistent eller i en liknande roll, inom fastighets- eller byggbranschen.
För att lyckas i rollen behöver du ha:
• Goda kunskaper och praktisk erfarenhet inom redovisning
• Erfarenhet av att arbeta i ekonomisystem för hantering av leverantörs- och kundfakturor
• Goda kunskaper och praktisk erfarenhet i Excel
• Gymnasieutbildning eller motsvarande utbildning med ekonomisk inriktning
Det är meriterande om du dessutom har:
• Eftergymnasial utbildning inom företagsekonomi
• Erfarenhet från ekonomiarbete i större organisationer eller offentlig verksamhet
• Goda kunskaper inom fastighets- och/eller byggmoms
• Goda kunskaper inom digitala arbetssätt (då vi hos oss arbetar pappersfritt)
Som person är du strukturerad och analytisk, med förmåga att se samband och lösa mer komplexa frågeställningar. Du trivs i en föränderlig miljö och ser möjligheter där andra ser utmaningar. Samtidigt är du skicklig på att planera, prioritera och ta eget ansvar. Vi värdesätter också att du är samarbetsinriktad, initiativtagande och har ett naturligt driv att bidra till resultat och utveckling.
UpplysningarHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Marcela Walter, enhetschef, telefon/sms 018-726 30 37.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 22 83.
Fackliga företrädareAkavia, Jonny Eliasson, 018-727 22 12Vision, Liselotte Ehn, 018-727 49 49
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
