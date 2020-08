Ekonomiassistent till en av våra kunder i Örebro - TNG Group AB - Bankjobb i Örebro

TNG Group AB / Bankjobb / Örebro2020-08-24För uppdrag söker vi en ekonomiassistent som har ett genuint intresse för ekonomi och service med start omgåendeÄr du en serviceinriktad och social person med tidigare erfarenhet från att arbeta med leverantörsreskontra och i reception eller växel? Vi söker nu en receptionist som kommer arbeta brett med varierande arbetsuppgifter.Välkommen med din ansökan!VAD KAN VI ERBJUDA DIG?En central roll i ett expansivt företag.DINA FRAMTIDA ARBETSUPPGIFTERDu har ansvar över receptionen och växel samt stöttar ekonomiavdelningen med leverantörsreskontra.ROLLEN INNEBÄR OCKSÅDu är en del i ett engagerat och kompetent team.VEM ÄR DU?Vi ser att du som söker har en gymnasial eller eftergymnasial utbildning inom ekonomi och/eller har minst ca 1 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du behärskar engelska och svenska i både tal och skrift. Du har erfarenhet av att arbeta med leverantörsreskontra och vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i reception eller växel.I rollen som konsult är dina personliga egenskaper viktiga och det krävs hög grad av flexibilitet och förmåga till anpassning till nya organisationer och förutsättningar. Som person triggas du av problemlösning och är drivande och kommunikativ. Du arbetar noggrant, strukturerat och effektivt samt är lyhörd med hög servicenivå både internt och externt.INTRESSERAD?Detta är ett bemanningsuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos vår kund. Vi sköter hela rekryteringsprocessen på ett fördomsfritt och kompetensbaserat sätt. Är du intresserad av tjänsten, ansök snarast! Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Vänligen sök via vårt ansökningsformulär då vi inte tar emot ansökningar via email. Du söker enkelt med ditt CV eller LinkedIn-profil, och alltid utan personligt brev. Motivera istället kort i ansökningsformuläret varför du söker jobbet. Du kan sedan följa din ansökan live via hemsidan. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid2020-08-24Fast lönSista dag att ansöka är 2020-09-07Tng Group AB5330254