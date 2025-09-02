Ekonomiassistent till Ekonomiservice på Sandvikens kommun
Sandvikens kommun, Ekonomikontoret / Ekonomiassistentjobb / Sandviken Visa alla ekonomiassistentjobb i Sandviken
2025-09-02
, Ovanåker
, Gävle
, Hofors
, Ockelbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sandvikens kommun, Ekonomikontoret i Sandviken
Ekonomi- och Inköpskontoret fungerar som intern konsult gentemot kommunens förvaltningar och ger råd och stöd inom hela ekonomiområdet. Kontoret tillhör kommunstyrelseförvaltningen och har ett kommunövergripande ansvar som bland annat omfattar budget, redovisning, ekonomisystem, upphandlingar och finans.
På kontoret arbetar 20 medarbetare, fördelade på tre enheter: Inköpsenheten, Ekonomikontoret och Ekonomiservice. Tillsammans bidrar vi till att skapa en hållbar och attraktiv arbetsplats för både nuvarande och framtida medarbetare.
Som ekonomiassistent hos Sandvikens kommun blir du en del av Ekonomiservice, där du arbetar tillsammans med fyra kollegor och enhetschefen. Teamet driver ständiga förbättringar och strävar alltid efter att ge bästa möjliga service, information och stöd till våra kunder - kommunens medarbetare och medborgare. Vi lägger stor vikt vid att utveckla våra processer, rutiner och stödverktyg inom IT för att göra arbetet enklare och mer effektivt.
Våra medarbetare är en viktig tillgång och vi arbetar aktivt för att alla ska må bra till kropp och själ. Sandvikens kommun erbjuder också flera personalförmåner som är hälsofrämjande, bland annat:
* semesterväxling
* årsarbetstid
* friskvårdsbidrag
* hälsofrämjande aktiviteter
* extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år
* personal- och fritidsföreningen PulsenPubliceringsdatum2025-09-02Arbetsuppgifter
Som ekonomiassistent hos oss på Ekonomiservice får du en central roll i arbetet med kommunens kunder och leverantörer. Du hanterar in- och utbetalningar via kassa, gör avstämningar, tar hand om posthantering samt arbetar med olika ekonomiflöden. Arbetet sker genom flera kanaler system, e-post, telefon, personliga möten.
Våra arbetsuppgifter utvecklas snabbt, vilket gör att vi behöver vara flexibla och följa med i förändringarna. Det är en av våra största utmaningar och möjligheter. Hos oss kan du därför även komma att utbilda andra inom ekonomihantering och kontering, arbeta med omvärldsbevakning samt delta i utredningsarbete. Utbildning i kommunens ekonomihantering kan också bli en del av dina arbetsuppgifter. Som ekonomiassistent på Ekonomiservice är du en nyckelperson i vår organisation.
Hos oss är det viktigt att du trivs, känner arbetsglädje och har kul på jobbet. Vi delar gärna med oss av kunskap och erfarenheter, hjälper varandra att lösa uppdrag och h ar roligt tillsammans. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar och strävar alltid efter att det ska vara enkelt att göra rätt.Kvalifikationer
För att trivas i rollen ser vi att du har ett öga för detaljer, ett intresse för ordning och reda och vill säkerställa att redovisningen alltid blir korrekt. Du arbetar strukturerat och kvalitetssäkrande, men har samtidigt ett ifrågasättande förhållningssätt som bidrar till att effektivisera och förbättra våra processer.
Du är trygg i att tala inför grupper och har en pedagogisk ådra som gör att du kan förklara ekonomi på ett enkelt och tydligt sätt. Som person är du självgående, initiativtagande och utåtriktad, med en god samarbetsförmåga. Du uppskattar att ge service och möta människor både i telefon, via e-post och i personliga möten. Du har med fördel ett du har ett intresse för system överlag och det är meriterande om du har arbetat med utveckling av system tidigare.
För att lyckas i rollen som ekonomiassistent har du minst en gymnasieutbildning inom ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, samt 3 års arbetslivserfarenhet av ekonomiarbete. Goda kunskaper i Excel, Word och Powerpoint på en basnivå är ett krav. Vi ser att du har en god förmåga att uttrycka dig både muntligt & skriftligt i svenska språket samt grundläggande kunskaper i engelska.
Meriterande:
• Erfarenhet av att hålla i utbildningar och presentationer för grupper
• Kunskaper i ekonomisystemet Raindance
• Finska är meriterande, då vi ingår i finskt förvaltningsområde
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet i denna rekrytering
ÖVRIGT
Är du nyfiken på att läsa mer om Sandvikens kommun som arbetsgivare och hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna våra sidor Arbete & karriär under sandviken.se
Vill du veta hur det är att bo, leva och verka i Sandvikens kommun? Kanske du funderar på att flytta till Sandviken? Vi har samlat information speciellt för dig på våra sidor "Hello Sandviken" under sandviken.se.
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt via vårt rekryteringssystem. Mer information om hur du istället går tillväga finns på www.sandviken.se/ledigajobb Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "90-25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandvikens kommun
(org.nr 212000-2346) Arbetsplats
Sandvikens kommun, Ekonomikontoret Kontakt
Chef Ekonomiservice
Anette Olsson anetteolsson99@gmail.com 026-241444 Jobbnummer
9486580