Ekonomiassistent till Ekonomiservice på Samhällsbyggnadskontoret
2025-12-19
Har du ett genuint intresse för ekonomi? Motiveras du av att ge god service, skapa struktur, kvalitet och smarta lösningar i det ekonomiska flödet? Då kan du vara vår nya ekonomiassistent vi nu söker när en av våra kollegor lämnar plats för nästa nyfikna och engagerade medarbetare!
Vilka är vi?
Samhällsbyggnadskontoret skapar värde för alla som bor och verkar i Norrköping. Hos oss samlas hela samhällsbyggnadsprocessen och varje kompetens är viktig för att vi ska nå våra mål. Här har du möjlighet att utvecklas och samtidigt bidra till att Norrköping växer på ett hållbart sätt. Tillsammans löser vi kluriga utmaningar genom att vara innovativa och modiga. Vill du vara med?
Läs mer om samhällsbyggnadskontoret och vårt erbjudande: Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnadskontorets avdelning ekonomi och upphandling består av tre enheter; upphandling, ekonomistyrning och ekonomiservice. Vår avdelning är en stödfunktion för hela kontoret och innefattar processer för ekonomi, inköp, lön, hyresadministration och upphandling.
Det är inom ekonomiservice du arbetar, tillsammans med 20 engagerade kollegor som ansvarar för redovisning, hyresadministration, inköp och lönehantering för hela kontoret. Vår funktion bidrar till att få helheten att fungera - och vi gör det med kvalitet, precision och stor omtanke.
Du får din plats i ett nyrenoverat och modernt kontorslandskap på Trädgårdsgatan i centrala Norrköping, med närhet till både restauranger och goda kommunikationer. Hos oss får du en trivsam arbetsmiljö med hög professionalism och kollegor som gärna delar kunskap och har det trevligt tillsammans!
Känns det här som ett uppdrag för dig? Missa inte den här jobbmöjligheten!Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
I rollen som ekonomiassistent blir du tillsammans med dina kollegor och gruppledare en viktig del av vår servicefunktion och en central kontaktpunkt för kontorets ekonomiska frågor. Du ansvarar för delar av kontorets fakturahantering, leverantörsfakturor och kundfakturering där du bidrar till att varje del blir korrekt och hanterad i rätt tid i vårt system Raindance.
Du får även möjlighet att kliva in i andra administrativa och ekonomirelaterade uppgifter och uppdrag som uppstår i enhetens vardag och samarbetar tätt med kollegor för att tillsammans kunna leverera på bästa sätt med kvalitet i fokus.
Som ekonomiassistent hos oss blir du en central del i vårt ekonomiska flöde - en strukturerande kraft som skapar trygghet, stabilitet och god service för vårt kontor.
Vem är du?
Vi söker dig som har en gymnasieexamen eller eftergymnasial utbildning med inriktning mot ekonomi. Du har erfarenhet av fakturahantering, leverantörsreskontra och ekonomiredovsning, gärna inom offentlig sektor.
Vidare ser vi att du är van att arbeta i ekonomisystem och har god kunskap i Excel, eftersom dessa verktyg är viktiga inslag i din vardag hos oss.
Som person är du skicklig på att förstå kundens behov där du är lyhörd i mötet med både externa och interna kontakter där samarbetet är en naturlig del och styrka i ditt arbetssätt. Vi ser även att du värdesätter teamarbetet och bidrar till både kunskapsutbyte och en positiv arbetsmiljö.
Du är noggrann, kreativ och strukturerad med en god analytisk förmåga där du självständigt organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Din goda flexibilitet och stresstålighet gör att du har lätt att anpassa dig till de situationer, arbetssätt och utmaningar du möter i arbetet- där du vill vara en del av lösningen!
Vill du vara en del av vårt viktiga ekonomiarbete och fortsatta utveckling av våra arbetssätt framåt? Då är du varmt välkommen in med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, delvis när verksamheten tillåter
Sista ansökningsdatum: 11 januari
Kontakt: Enhetschef Elisabeth Hoffren, elisabeth.hoffren@norrkoping.se
eller HR-konsult rekrytering, Sofia Örtegren, sofia.ortegren@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
