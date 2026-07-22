Ekonomiassistent till Ekonomibasen
Norén & Lindholm AB / Ekonomiassistentjobb / Västerås Visa alla ekonomiassistentjobb i Västerås
2026-07-22
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norén & Lindholm AB i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Trivs du bäst på en arbetsplats där du känner dina kollegor, har eget ansvar och får arbeta nära kunderna?Hos Ekonomibasen blir du en del av ett mindre redovisningsteam där beslutsvägarna är korta, gemenskapen är stark och kvalitet alltid går först. Vi har hjälpt företag med ekonomi- och redovisningstjänster i över 35 år och är idag ett dotterbolag till Bad & Värme. Samtidigt arbetar vi med företag från många olika branscher, vilket ger en varierad och utvecklande vardag.Nu söker vi en ekonomiassistent som vill växa tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Hos oss får du en viktig roll där du arbetar självständigt samtidigt som du alltid har nära till kollegor som gärna delar med sig av sin erfarenhet. Vi tror på samarbete, kunskapsutbyte och att hjälpa varandra när det behövs.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
Löpande bokföring
Avstämningar
Fakturering
Periodiseringar
Lönehantering (meriterande men inget krav)
Vi arbetar framför allt i Spiris, Fortnox och Hantverksdata.
Vem är du?
Vi söker dig som tycker om ordning och struktur, trivs med kundkontakt och uppskattar att arbeta i en mindre organisation där alla gör skillnad.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av löpande bokföring
Är noggrann och ansvarstagande
Har ett serviceinriktat arbetssätt
Tycker om att samarbeta och bidra till en positiv arbetsmiljö
Det viktigaste för oss är inte exakt hur många år du arbetat utan att du har viljan att utvecklas och tycker om att hjälpa både kunder och kollegor.
Därför kommer du att trivas hos oss
Vi är fyra kollegor som tycker om att arbeta tillsammans. Hos oss är det högt i tak, vi löser utmaningar gemensamt och hjälps åt när arbetsbelastningen varierar.
Vi erbjuder bland annat:
Moderna lokaler i Sigmahuset i centrala Västerås (inflyttning under hösten)
Eget kontor
Flexibilitet kring arbetstid för rätt person
Friskvårdsbidrag och massage
Förmånlig pensionslösning
Årlig kompetensutveckling
Gemensamma frukostar, AW:s och en trivsam arbetsplats där människor trivs länge.
Om Ekonomibasen
Vi är medlemmar i FAR och tror på ständig utveckling. Hos oss får du möjlighet att arbeta med många olika företag och branscher, vilket gör att du utvecklas både brett och långsiktigt.Placering: VästeråsOmfattning: Heltid (möjlighet till flexibilitet för rätt person)
Vill du veta mer?
Rekryteringen sker i samarbete med Norén & Lindholm. Din ansökan registrerar du på www.norenlindholm.se
eller genom knappen nedan senast 16 augusti. Urval och intervjuer sker löpande. Har du frågor är du välkommen att kontakta Lisa Tojkander på 070-77 88 155 eller lisa@norenlindholm.se
Vår rekryteringspocess
Vi värdesätter mångfald och tror att olika perspektiv stärker både människor och organisationer. Hos oss är alla välkomna att söka. I Norén & Lindholms rekryteringsprocess använder vi person- och logiktester som ett stöd för att säkerställa en strukturerad, objektiv och träffsäker bedömning.Om Norén & Lindholm
Norén & Lindholm är ett etablerat rekryterings- och interimsföretag med hjärtat i Mälardalen. Vi matchar kompetens med företagens behov, från specialister till ledare. Hos oss är det personliga engagemanget alltid i fokus och vi vill skapa lyckade möten mellan människor och arbetsgivare.Välkommen med din ansökan!
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norén & Lindholm AB
(org.nr 556674-5047)
Metallverksgatan 4 A (visa karta
)
721 30 VÄSTERÅS Arbetsplats
Ekomomibasen AB Kontakt
Lisa Tojkander lisa@norenlindholm.se 070-7788155 Jobbnummer
10009663