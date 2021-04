Ekonomiassistent till Domstolsverket - Dreamwork Scandinavia AB - Ekonomiassistentjobb i Jönköping

Dreamwork Scandinavia AB / Ekonomiassistentjobb / Jönköping2021-04-08Kort om tjänstenDreamwork söker nu en Ekonomiassistent med sinne för service, för ett konsultuppdrag hos Domstolsverket i Jönköping.Mer om tjänstenDu kommer ingå i ett team om nio stycken ekonomiadministratörer. Under sommarsemestern kommer det alltid att vara minst 4 ordinarie personal på plats. I dagsläget arbetar enheten till största del på distans, men kan komma att förändras beroende på pandemiläget.Under introduktionen sker den på plats med någon ordinarie medarbetare som är behjälplig. Du blir väl omhändertagen och det kan komma att vara aktuellt med distansarbete även för dig som konsult i senare skede när du är varm i kläderna.Arbetsuppgifter:Löpande redovisning och bokföring, kund och leverantörsreskontra.Arbete med huvudbokföring.Kontering.Kontroll av fakturor, förberedande av underlag för databehandling och avstämning av kontosaldon.Deltagande i bokslutsarbete.Besvara förfrågningar om in- och utbetalningar.2021-04-08Du som söker:Är en positiv, ansvarstagande och flexibel person som inte är rädd för att ta för dig och hugga i där det behövs för stunden. Noggrann utan att för den delen fastna för länge i detaljer. Du kommer arbeta på en ekonomiadministrativ supportavdelning, så du måste nog tycka att kundservice är viktigt och en rolig del av jobbet. Även att du är duktig på att kommunicera.Arbetet präglas av ett aktivt medarbetarskap där man är en i teamet där alla tar ansvar, är delaktig och har ett engagemang för att göra jobbet så bra och roligt som möjligt. Vi liksom kunden kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.Du måste ha lägst gymnasium eller likvärdig utbildning.Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet som ekonomiassistent.Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt.Kunskaper i ekonomisystem (exempelvis Agresso, Raindance, m.fl.).Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som skrift.Uppdraget startar så snart som möjligt och pågår fram till 20210930, med möjlighet till ev förlängning.Urval sker löpande, du är välkommen med din ansökan så fort som möjligt. Vid frågor kontakta gärna ansvarig rekryterare Jörgen Piontek.Om DreamworkPå Dreamwork jobbar vi med people management snarare än med traditionell rekrytering och bemanning. Vi anstränger oss hårdare för att matcha våra kandidaters personlighet med våra uppdragsgivares företagskultur. Vi har ett nära samarbete med LinkedIn och våra rekryterare och researchers är certifierade i LinkedIn's Recruitermodul. Vi har två gånger utsetts till Gasellföretag av Dagens Industri och lika många gånger nominerats till EY:s "Entrepreneur of the Year". Dreamwork grundades 2006 och har levererat personallösningar på över 130 orter i Sverige, från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ISO-certifierade enligt ISO 9001.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-13Dreamwork Scandinavia AB5678567