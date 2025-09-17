Ekonomiassistent till deltidsuppdrag i City
SJR in Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2025-09-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Tyresö
eller i hela Sverige
SJR söker nu en ekonomiassistent med inriktning mot leverantörsreskontra till ett större fastighetsbolag i centrala Stockholm. Uppdraget omfattar cirka 16 timmar per vecka och förväntas pågå i ungefär två år, med möjlighet till förlängning. Start sker omgående och du kommer att arbeta i moderna lokaler mitt i city.
Vi ser gärna att du som söker har minst ett par år kvar av dina studier och därför kan bidra långsiktigt. Under sommaren finns även möjlighet att arbeta fler timmar.Publiceringsdatum2025-09-17Om tjänsten
I den här tjänsten kommer du att arbeta med fakturahantering och vara en länk mellan externa leverantörer och interna avdelningar. Arbetet innebär ett nära samarbete med kollegor samtidigt som du bidrar till smidiga ekonomiprocesser. Tjänsten omfattar cirka fyra halvdagar per vecka, gärna på förmiddagar. En stor del av arbetet sker på plats på kontoret i centrala Stockholm, men viss möjlighet till distansarbete finns. Du bör även vara tillgänglig under lov eller ledigheter för att stötta verksamheten vid behov.
Ansvarsområden
• Hantering och registrering av inkommande fakturor.
• Kontakt med leverantörer gällande betalningspåminnelser och ärenden kopplade till inkasso.
• Administrera scanning och registrering i system.
• Stöd till organisationen i frågor som rör leverantörsfakturor.
• Kontrollera att fakturor är korrekt konterade innan vidarefakturering.
• Bidra i teamets utveckling genom deltagande på möten.
Lämplig bakgrund
Vi letar efter dig som studerar ekonomi på eftergymnasial nivå och har minst två år kvar av din utbildning. Du har god systemvana, mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, samt möjlighet att arbeta fyra halvdagar i veckan och även under studieuppehåll.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du strukturerad, ansvarstagande och noggrann. Du tar egna initiativ och trivs med att arbeta självständigt, samtidigt som du gärna samarbetar med andra. Din förmåga att planera, prioritera och arbeta metodiskt bidrar till att skapa en stabil och effektiv arbetsvardag.
Vad erbjuder vi
Här får du en utvecklande deltidstjänst i en miljö där samarbete och lärande står i centrum. Rollen är anpassad för dig som vill kombinera arbete med studier och ger flexibilitet i planeringen av din tid.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Emma Levin. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-10-16.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2023/11/konsult_interim_annons-44.png Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1520". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980), http://www.sjr.se/ Jobbnummer
9514046