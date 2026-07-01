Ekonomiassistent till Chalmers tekniska högskola i Göteborg
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2026-07-01
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Är du ekonomiassistent och vill bidra med din kunskap på en samhällsviktig myndighet? Har du erfarenhet av arbete med budget, prognos och bokslut? Toppen! Då har vi ett spännande uppdrag för dig! Just nu söker vi efter dig som vill arbeta som ekonomiassistent till Chalmers tekniska högskola i Göteborg.
För att lyckas med just din ansökan, tror vi på ett starkt samarbete som gör att vi på Novare Bemanning bland annat erbjuder dig värde genom karriärsamtal, intervjuträning och välarbetad marknadsföring av din profil under processens gång. Låter detta som en möjlighet för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan redan nu!
Om uppdragetVi på Novare är en stolt och godkänd leverantör av det statliga ramavtalet i Sverige. Vi söker nu efter en ekonomiassistent till Chalmers tekniska högskola i Göteborg.Som ekonomiassistent hos myndigheten kommer du att bli en del av myndighetens ekonomifunktion. I din arbetsgrupp finns idag ca 11 medarbetare med olika roller inom ekonomi och administration. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av redovisning, bokföring, ekonomisk projektrapportering samt kontering. Du blir en viktig del i myndighetens arbete.Till denna roll söker vi dig som är analytisk, noggrann och prestigelös. Du arbetar strukturerad och har en förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt. Du är en engagerad lagspelare med en god kommunikativ förmåga.
Exempel på övergripande arbetsuppgifter
sörja för god redovisning i enlighet med interna och externa regelverk
ekonomisk projektrapportering till finansiärer
tolkning av villkor från finansiär och övriga avtalsparter
arbete med redovisning och bokföring
arbete i ekonomisystem (exempelvis Raindance, Hypergene)
kontering
arbete med leverantör- och kundreskontra
delta i bokslutsarbete
besvara förfrågningar om in- och utbetalningar.
Krav för tjänsten
högskoleutbildning inom ekonomi eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som ekonomiassistent
erfarenhet av liknande ekonomiarbete
erfarenhet av redovisning, budget och bokslutsarbete
goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
goda kunskaper i ekonomisystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Hypergene, Visma m.fl.)
kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.
Meriterande krav för tjänsten
erfarenhet av ekonomiarbete inom högskola/universitet eller likande forskningsverksamhet
erfarenhet av systemet Raindance och Hypergene
erfarenhet av projektredovisning.
Uppdragsperiod och omfattningUppdraget är på heltid med planerad start den 11 augusti och pågår tom 2027-01-31. Placeringsort är hos myndigheten i Göteborg, möjlighet till viss distansarbete finns.
AnsökanDå urval sker löpande kan tjänsten komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Var därför beredd med din ansökan redan nu. Sista ansökningsdag är 2026-01-08. Du är varmt välkommen!Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Om du däremot har frågor eller funderingar kring tjänsten så får du gärna kontakta Ronja Sert på ronja.sert@novare.se
Hoppas vi ses!
Som konsult hos ossNovare Bemanning bygger karriärer och stöttar organisationer. Vi är ett personligt och samhällsengagerat bolag som erbjuder interims och bemanningstjänster till både den offentliga och privata sektorn. Tillsammans med oss bidrar du till ett hållbart arbetsliv. Vi tar personlig utveckling till en helt ny nivå och är en unik arbetsgivare i branschen.När du arbetar som konsult ute på uppdrag hos våra kunder kommer du att ha ett nära samarbete med din konsultchef. Du kommer att ha regelbundna avstämningar utifrån en aktiv feedback-kultur där du utvecklar ditt självledarskap och de verktyg som du behöver för att nå ditt önskade mål. Det finns även möjlighet för dig som interimskonsult som har eget bolag att vara underkonsult och fakturera oss för arbetad tid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Novare Bemanning AB
(org.nr 556783-4782)
Chalmersplatsen 1 (visa karta
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412 96 GÖTEBORG Arbetsplats
Chalmers Tekniska Högskola Jobbnummer
9987217