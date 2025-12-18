Ekonomiassistent till bolag i Landskrona
Vi söker nu en strukturerad och självgående ekonomiassistent med en omfattning om 50 % till ett konsultuppdrag hos en kund i Landskrona, med start i början av mars. Uppdraget är långsiktigt och förväntas pågå i cirka två år, med möjlighet till förlängning.
Rollen passar dig som trivs med löpande ekonomiarbete och som uppskattar tydliga rutiner samt ett nära samarbete med både interna och externa kontaktytor. Du får en viktig roll i det dagliga ekonomiarbetet och bidrar till att säkerställa korrekt hantering och uppföljning av ekonomiska flöden.Publiceringsdatum2025-12-18Om tjänsten
I rollen som ekonomiassistent arbetar du i en verksamhetsnära och strukturerad miljö där kvalitet, noggrannhet och leverans i tid är centrala delar av arbetet. Du ansvarar för återkommande ekonomiprocesser och säkerställer att bokföring, avstämningar och redovisning genomförs korrekt och enligt fastställda rutiner.
Uppdraget är fördelat över månaden, där huvuddelen av arbetet utförs under den första och andra veckan varje månad. Vissa arbetsuppgifter, såsom moms- och uttagskatteredovisning, hanteras kvartalsvis.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen ansvarar du främst för:
• Avstämning av balanskonto och löpande bokföring
• Upprättande av koncerninterna fakturor
• Bokföring av koncerninterna transaktioner
• Redovisning av AGI, moms och uttagsskatt
Arbetsuppgifterna utförs huvudsakligen månadsvis, med undantag för moms- och uttagsskatt som redovisas kvartalsvis.
Efter överenskommelse kan även följande arbetsuppgifter ingå:
• Kvartalsvis avstämning av taxebundna kostnader, såsom värme, el och vatten
• Kvartalsvis avstämning av kostnader för skötselavtal
• Diarieföring av handlingar till personalakter
• Avtalsadministration
• Administration av fakturahanteringssystem
Vem är du?
Du är en strukturerad och noggrann person med ett analytiskt arbetssätt och ett öga för detaljer. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter, levererar med hög kvalitet och trivs med att arbeta självständigt utifrån tydliga mål och riktlinjer.
Samtidigt har du god samarbetsförmåga, är kommunikativ och bidrar till ett professionellt och serviceinriktat arbetssätt i kontakten med kollegor och externa parter. Du är flexibel och kan anpassa dig efter verksamhetens behov.Kravprofil för detta jobb
• Erfarenhet av löpande bokföring och ekonomiadministration
• God förståelse för redovisning av moms, AGI och uttagsskatt
• Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt enligt fastställda rutiner
• Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Möjlighet att arbeta på plats i beställarens lokaler under merparten av uppdragstiden
Meriterande
• Erfarenhet från fastighetsbolag eller offentlig/kommunal verksamhet
• Erfarenhet av koncernredovisning eller koncerninterna transaktioner
• Erfarenhet av arbete med avtal, diarieföring eller fakturahanteringssystem
• Vana vid konsultuppdrag eller arbete i uppdragsform
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på https://www.poolia.se.
Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Ersättning
