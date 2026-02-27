Ekonomiassistent till BDO Shared Service Center i Jönköping
2026-02-27
Om rollen
Som ekonomiassistent blir du en viktig del i vårt team som hanterar ekonomi- och administrationsflöden för BDOs kunder i hela Sverige. Du arbetar främst med leverantörsreskontra och betalningsflöden men också med kundkontakt och förbättringsarbete kring våra rutiner och digitala processer.
Du blir en del i att bygga upp och vidareutveckla vårt Shared Service Center (SSC), där vi arbetar aktivt med digitalisering, centralisering och automatisering av processer.
Rollen passar dig som vill arbeta noggrant och strukturerat, men samtidigt trivs i en serviceinriktad roll med mycket samarbete.
Exempel på arbetsuppgifter
Hantera leverantörsfakturor och betalningsflöden
Säkerställa att underlag och godkännanden är korrekta
Kommunicera med beställare och kunder kring frågor och avvikelser
Delta i förbättringsarbete för rutiner och digitala processer
Bidra till ett professionellt och serviceinriktat kundmöte
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Viss erfarenhet av ekonomiarbete, gärna inom leverantörsreskontra eller administration
Van att arbeta med digitala system och intresserad av att utveckla arbetssätt
Noggrannhet, struktur och förmåga att följa processer och rutinbeskrivningar
En serviceinriktad inställning och lätt för att skapa goda relationer
Van att arbeta effektivt och uppskattar tydliga och dagliga mål
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Flytande svenska och engelska i tal och skrift är ett krav
Varför BDO?
Hos oss får du:
Vara med på en spännande tillväxtresa i en nystartad verksamhet
Arbeta i en kultur som uppmuntrar ansvarstagande och utveckling
Löpande kompetensutveckling och stöd från erfarna kollegor
En arbetsplats med gemenskap, variation och framtidstro
Om BDO
BDO är en heltäckande affärspartner till företag i deras vardag och på deras utvecklingsresa. Vi erbjuder bred och djup kunskap inom affärsrådgivning, revision, skatt och outsourcing av redovisning och lön. Vi finns på ett tjugotal kontor runt om i Sverige och ingår i BDO:s världsomspännande nätverk - en av världens största revisions- och konsultorganisationer med över 100 000 medarbetare i fler än 160 länder, och i Sverige är våra cirka 700 medarbetare grunden till vår utveckling och vår absolut viktigaste tillgång. Personligt engagemang är lika viktigt för oss som kunskap och kvalitet. Vi tror att det är den insikten som har gett oss branschens nöjdaste kunder sedan 2013. Läs mer om BDO som företag här.
På vårt kontor i Jönköping arbetar drygt 40 personer, varav 20-25 i vårt Shared Service Center som startades i december 2024. Vi arbetar på plats i en dynamisk arbetsmiljö i helt nyrenoverade lokaler på Myntgatan 2, precis vid Högskolan i Jönköping.
Bra att veta
I denna rekryteringsprocess samarbetar BDO med Poolia. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Halima Iman Barre på halima.iman.barre@poolia.se
.
Vi ser gärna att du skickar in din ansökan redan idag, dock senast den 11 mars. Då intervjuer sker löpande rekommenderar vi att du inte väntar. Varmt välkommen med din ansökan! Tillträde snarast. Så ansöker du
