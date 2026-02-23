Ekonomiassistent till Ateco
2026-02-23
Vill du arbeta i en bred roll där du har helhetsansvar för leverantörsreskontran och samtidigt bidrar till övriga delar av ekonomiarbetet?
Vi på Vindex söker nu för vår kunds räkning en engagerad ekonomiassistent som vill arbeta i en verksamhetsnära roll. Du blir en del av ett engagerat mindre team som alltid stöttar varandra och hoppar in med en hjälpande hand när det behövs - tillsammans skapar ni resultat och en positiv arbetsmiljö.
Placering: Färingsö, Ekerö Kommun
Om Ateco
Ateco grundades 2004 och är idag en etablerad leverantör av produkter för installation av brandlarmsystem. Bolaget erbjuder ett brett och fabrikatsoberoende sortiment som omfattar allt från mindre installationsmaterial till mer avancerade systemlösningar. Med en tydlig ambition att möta marknadens behov arbetar Ateco med hög tillgänglighet och korta leveranstider, vilket har bidragit till bolagets fortsatta tillväxt och starka position inom sitt område.
Verksamheten präglas av entreprenörsanda och ett starkt kundfokus, där bolaget även utvecklar egna produkter baserat på marknadens och kundernas behov. Genom att kombinera teknisk kompetens med flexibilitet och effektiva processer har Ateco skapat en organisation med korta beslutsvägar och nära samarbete mellan funktionerna.
Om rollen
I rollen som Ekonomiassistent blir du en viktig del av vår ekonomifunktion och är delaktig i löpande redovisningsmoment, inklusive reskontra, avstämningar och stöd i månadsbokslut. Du hanterar dagliga ekonomiuppgifter och bidrar till att processerna fungerar smidigt. Rollen omfattar även administrativa uppgifter som stödjer verksamheten i stort, exempelvis dokumentation, rapportering och andra praktiska uppgifter som bidrar till ett väl fungerande kontor.
Du blir en del av ett mindre, sammansvetsat team där samarbete, prestigelöshet och en lösningsorienterad inställning genomsyrar arbetet. Arbetet är omväxlande och ger dig möjlighet att bidra till att verksamheten fungerar på ett strukturerat och effektivt sätt. Det här är en roll för dig som trivs i en verksamhetsnära miljö och uppskattar en positiv arbetsmiljö med engagerade kollegor och nära samverkan med externa partner och kontaktytor.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvar för leverantörsregister samt hantering av leverantörsbetalningar
Avstämning av bankkonton i flera valutor
Momsrapportering för inrikes handel, EU-handel samt export och import
Upprättande av månadsbokslut inklusive periodiseringar
Administration kopplad till affärssystem, prislistor samt inköps- och orderhantering
Ansvar för ett dotterbolag med begränsad transaktionsvolym
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande relevant område
Erfarenhet och god förståelse av löpande bokföring, leverantörsreskontra samt momsredovisning, inklusive kontering, periodiseringar och betalningsflöden
Mycket god systemvana, gärna erfarenhet av Business Central
Goda kunskaper i Excel och stark förståelse för ekonomiska flöden
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
Om dig
För att lyckas i rollen ser vi att du är en strukturerad och noggrann person med ett prestigelöst förhållningssätt. Du trivs i en roll där du får ta ansvar och där arbetsuppgifterna kan variera. Vidare är du samarbetsvillig, lösningsorienterad och har en positiv inställning. Du är inte rädd för att hugga in där det behövs och bidrar gärna till teamets gemensamma framgång. Du har även en naturlig fallenhet för att bygga och upprätthålla goda relationer, både med kollegor och externa partner. I en varierad vardag kan du prioritera och hantera flera uppgifter samtidigt utan att tappa fokus eller kvalitet.Så ansöker du
Känns detta som ett uppdrag för dig? Skicka in din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande.
Skicka ditt CV i Word-format till oss på Vindex och ange referensnummer SAEKASS3113.
Du är välkommen att kontakta ansvariga rekryterare vid funderingar Sara Söderlilja (sara.soderlilja@vindex.se
, 0701- 718 193) samt Jennifer Hietapakka (jennifer.hietapakka@vindex.se
, 0737-279 666).
Välkommen med din ansökan!
Om Vindex
Vindex är en specialiserad rekryterings- och konsultverksamhet med fullt fokus på ekonomifunktioner. Vi samarbetar med allt från mindre entreprenörsdrivna bolag till större internationella koncerner och tillsätter roller inom hela ekonomiområdet. Vår expertis omfattar bland annat ekonomiassistenter, redovisningsekonomer, controllers och ekonomichefer. Genom vår nischade inriktning och djupa marknadskännedom matchar vi rätt kompetens med rätt organisation.
