Ekonomiassistent till Advokatfirman Carler
People of Interim & Finance Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-02-02
Är du nyexaminerad inom redovisning eller ekonomi? Eller är du i början av din karriär och vill bygga en stabil grund inom redovisning i en professionell och kvalitetsdriven miljö? Nu söker Advokatfirman Carler en ekonomiassistent som vill lära sig yrket från grunden och utvecklas långsiktigt.
Om rollenI rollen som ekonomiassistent blir du en del av byråns ekonomifunktion och arbetar nära tre erfarna kollegor som stöttar dig i din utveckling. Rollen är praktisk och strukturerad, med tydliga arbetsmoment och processer. Här får du möjlighet att successivt bygga upp din kompetens inom ekonomi och redovisning i ett strukturerat och noggrant tempo. Arbetet är till stor del manuellt och kräver noggrannhet samt förståelse för flöden. Du kommer att få lära dig hur redovisning fungerar i praktiken, från grunderna och vidare, med tydlig introduktion och löpande stöd. En del av rollen innebär samarbete med byråns jurister i det så kallade bevakningsförfarandet, vilket är närbesläktat med ekonomi. Det är inget krav att kunna detta från start, viktigast är att du är nyfiken och vill lära dig. Exempel på arbetsuppgifter är:
Grundläggande bokföring och ekonomiadministration
Praktisk hantering av ekonomiska flöden och bankärenden
Arbete i bokföringssystem
Administrativt stöd till ekonomifunktionen
Ansvarig för bevakningsförfarandet, kontroll av fordringar i samband med konkurs eller rekonstruktion
Vi söker dig somÄr nyexaminerad och har en kortare erfarenhet inom ekonomi eller redovisning
Vill lära dig grunderna ordentligt och bygga en långsiktig kompetens
Är noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten, här är det viktigare att det blir rätt än att det går snabbt
Har lätt för att ta instruktioner och följa processer steg för steg samt vågar fråga vid behov
Trivs med ett arbete som är detaljerat och till stor del manuellt
Gillar att arbeta på kontoret och samarbeta nära med kollegor
Rollen innebär arbete på plats på kontoret, då samarbete, lärande och ansvar kräver fysisk närvaro. Kontoret ligger på Kungsgatan i Stockholm och erbjuder en trygg och professionell arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med erfarna kollegor. För rätt person finns goda möjligheter att på sikt växa i rollen och ta ett bredare ansvar. När grunderna sitter och arbetet utförs med hög kvalitet finns möjlighet att utveckla en specialistkompetens, exempelvis inom konkurs- och insolvensrelaterad bokföring, ett område med hög efterfrågan.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning. Advokatfirman Carler erbjuder marknadsmässig lön och attraktiva förmåner, däribland maximalt friskvårdsbidrag, 30 dagars semester och möjlighet till en friskvårdstimme i veckan.
Om vår kundAdvokatfirman Carler är en affärsjuridisk advokatbyrå med cirka 25 medarbetare. Kulturen präglas av samarbete, ansvarstagande och hög kvalitet. Här hjälps man åt, lär av varandra och arbetar tillsammans mot gemensamma mål.
Vi svarar gärna på frågorFör frågor om tjänsten kontakta Marcus Ström på marcus.strom@peopleoffinance.se
eller 070-857 50 05. Vi intervjuar löpande så varmt välkommen med din ansökan snarast och vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot ansökningar via mejl. Glöm inte att följa vår LinkedIn för att ta del av spännande uppdrag och karriärmöjligheter - klicka här för att följa.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sökord: ekonomiassistent, redovisningsassistent, redovisning, administration, advokatbyrå, ekonomijobb, stockholm
