Ekonomiassistent sökes till myndighet inom rättsväsendet - Jönköping

Perido AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm2021-04-07Har du något års erfarenhet av yrket som ekonomiassistent? Är du en strukturerad och ambitiös person som letar efter en utvecklande roll där ditt intresse för ekonomi får komma till största användning? Vill du jobba för en välkänd myndighet i en stöttande ekonomiroll med omväxlande arbetsuppgifter? Då kanske det är dig vi letar efter!2021-04-07Perido söker en ekonomiassistent till vår kund, en viktig myndighet som arbetar med administration och utveckling inom Sveriges rättsväsendet. I nyrenoverade lokaler i centrala Jönköping kommer du att arbeta tillsammans med trevliga och engagerade kollegor i en trivsam miljö.I rollen som ekonomiassistent kommer du att tillhöra enheten för ekonomiadministrationen och ha arbetsuppgifter inom:Löpande ekonomisk redovisningKontering och bokföring av transaktioner samt avstämningar av huvudbokenFakturahanteringDeltagande i bokslutsarbeteHantera förfrågningar om in- och utbetalningarÖvriga administrativa ekonomiuppgifterDina egenskaperFör den här rollen krävs det att du har något års erfarenhet av ekonomiadministration. Som person tror vi att du är mycket driven och tar ett stort ansvar för att dina arbetsuppgifter blir korrekt utförda. Du har förmågan att prioritera och tvekar inte på att ta tag i det som behövs göras. Då mycket arbete kretsar kring siffror tror vi att du är noggrann och strukturerad. Vidare tror vi att du trivs med att ge en god service och att du är duktig på att kommunicera.För den här rollen kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper. Är det just dig som vi letar efter? Du är varmt välkommen med din ansökan och varför inte redan idag?Vi söker dig som har:GymnasieutbildningMinst ett (1) års arbetslivserfarenhet som ekonomiassistentGoda kunskaper i MS Office eller likvärdigtKunskaper i ekonomisystem (exempelvis Agresso, Raindance, m.fl.)Lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenskaOmfattning och tillträdeHeltid, konsultuppdrag till 2021-09-30 med chans till förlängning. Tillträde omgående.Skicka in din ansökanAnsökan görs via vår hemsida. Klicka på knappen ansök och fyll i den efterfrågade informationen. Vid en första kontakt med ansvarig rekryterare får du mer information om kundföretaget och tjänsten. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se så svarar någon av våra rekryteringsassistenter dig. Ange tjänsten referensnummer 32255 i ämnesraden.Om PeridoPerido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig som söker jobb till nästa steg i yrkeslivet! Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och består idag av 50 medarbetare internt och över 600 konsulter på uppdrag över hela landet. Som Perido-konsult blir du en del av vår organisation och växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om Perido via denna länk https://perido.se/for-jobbsokande/ och https://perido.se/om-oss/om-oss-undermeny/. Sista dag att ansöka är 2021-05-07Perido AB5676349