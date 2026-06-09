Ekonomiassistent sökes till Blåkläder!
Aktiebolaget Blåkläder / Ekonomiassistentjobb / Svenljunga Visa alla ekonomiassistentjobb i Svenljunga
2026-06-09
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Är du en ansvarstagande, strukturerad och noggrann person med ett sinne för ekonomi? Är du en lagspelare som ser möjligheter och som vill bidra till utveckling? Då en av våra medarbetare går vidare till nya utmaningar söker vi en Ekonomiassistent till vårt huvudkontor i Svenljunga. Läs vidare om tjänsten och skicka in din ansökan redan idag!
Din rollSom Ekonomiassistent får du en varierad vardag med flera olika ansvarsområden, det sträcker sig från bokföring och hantering av leverantörsfakturor till kontoavstämningar. I rollen kommer du vara en supportande funktion där du ingår i ett team på 8 personer. Du kommer även att fungera som backup för växeln när ordinarie personal är frånvarande.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
Sköta den löpande bokföringen för att säkerställa att alla transaktioner registreras korrekt och i tid
Hantera leverantörsfakturor, inklusive mottagning, granskning och registrering för betalning
Vid behov hantering av inbetalningar
Genomföra kontoavstämningar för att verifiera att alla poster stämmer överens med bokföringen
Ansvara för diverse andra administrativa uppgifter som är nödvändiga för företagets dagliga verksamhet
Din profilVi tror att du är noggrann, strukturerad och har förståelse för ekonomiflödet och är stresstålig. Eftersom du kommer att ha daglig kontakt med olika intressenter är det viktigt att du är en skicklig kommunikatör som kan förmedla information på ett tydligt sätt. På Blåkläder värdesätter vi personlighet väldigt högt. Som person ser vi att du är prestigelös, ödmjuk och nyfiken samt att du precis som vi tycker att laget är det viktigaste.
Vi ser att du som söker har arbetslivserfarenhet i en liknande roll sedan några år och att du har läst ekonomi på lägst gymnasienivå. Du bör ha goda kunskaper i Office-programmen och kunna kommunicera flytande på både svenska och engelska då Blåkläder är en internationell koncern.
Om Blåkläder
Blåkläder är ett globalt företag med lokal känsla, som kommit en bra bit på vägen mot att bli störst på arbetskläder. Vi är ett internationellt sammansvetsat gäng på närmare 700 medarbetare i ett 20-tal länder som sätter företagskultur, kvalitet och hållbarhet högst upp på agendan. De senaste tio åren har vi fyrdubblat vår omsättning, som nu är närmare 3 miljarder kronor, och det finns ingen broms i sikte. I Svenljunga strax utanför Borås sker allt utvecklingsarbete, från produktutveckling, logistik och lager till marknadsföring. Vi är stolta över att minst 85% av vårt sortiment idag produceras i egna fabriker, vilket ger oss insyn och påverkan i hela värdekedjan.
Vi erbjuder gemenskap och en känsla av tillhörighet samt samarbete över gränser. På vårt kontor i Svenljunga har du tillgång till gym och padelbana samt förmåner som friskvårdsbidrag, hundgård för fyrbenta vänner och en lyxig måndagsfrukost varje vecka. Givetvis finns det möjlighet att ladda elbil och att vara med på ett flertal aktiviteter som arrangeras av vår aktivitetsgrupp.
Blåkläder är ett framåtsträvande, entreprenörsdrivet och familjeägt företag som bestämt sig för att vara det självklara valet när arbetskläder kommer på tal. Hos oss kan du gå hur långt som helst om du har viljan, skickligheten och uthålligheten. Läs mer om oss på www.blaklader.comPubliceringsdatum2026-06-09Övrig information
Anställning: Tjänsten är en tillsvidareanställning som initialt inleds med en provanställning (visstid)Lön: MånadslönStartdatum: Efter överenskommelseAnsökan: Skicka in din ansökan senast 26 juli, men gärna tidigare då vi kommer att arbeta med löpande urval och kan därför tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Då vi går in i semestertider kommer vi ha begränsad möjlighet att besvara frågor rörande tjänsten, men du är välkommen att mejla till Stacie Schmitz på mail stacie.schmitz@blaklader.com
eller till hr@blaklader.com
Skriv i rubriken "Sökt tjänst" så ska vi enkelt kunna hitta dina frågor.
Välkommen till oss på Blåkläder! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktiebolaget Blåkläder
(org.nr 556069-6618)
Prästagärdet 3 (visa karta
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512 53 SVENLJUNGA Arbetsplats
Blåkläder Kontakt
Rekryterare
Stacie Schmitz stacie.schmitz@blaklader.com Jobbnummer
9955962