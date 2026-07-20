Ekonomiassistent sökes inför hösten!
Adecco Sweden Aktiebolag / Ekonomiassistentjobb / Linköping Visa alla ekonomiassistentjobb i Linköping
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Starta hösten med en ny möjlighet! Vi söker nu engagerade ekonomiassistenter som vill ta nästa steg i karriären.Publiceringsdatum2026-07-20Om tjänsten
Vi på Adecco söker en ekonomiassistent till ett kundföretag. Tjänsten passar dig oavsett om du är i början av ditt yrkesliv inom ekonomi eller har flera års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. I rollen som ekonomiassistent får du arbeta med varierande arbetsuppgifter inom ekonomi, utveckla din kompetens och bidra till verksamhetens fortsatta framgång.
För att trivas i rollen tror vi att du är en ansvarsfull och strukturerad person med god känsla för ordning och reda. Du trivs med att arbeta självständigt när det behövs, men trivs också med att samarbeta och bidra till ett effektivt team.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Varierande arbetsuppgifter inom ekonomi så som:
• Hantera leverantörs- och kundfakturor
• Delta i löpande redovisning
Stötta ekonomiavdelningen med diverse administrativa uppgifter
Vara delaktig i att effektivisera och strukturera ekonomiprocesser
Viktigt för tjänsten
Avslutad eftergymnasial utbildning inom ekonomi alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet.
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
Låter detta som något för dig, skicka in din ansökan redan idag, urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på Adecco:hilma.ebbesson@adecco.se
För frågor angående registrering, vänligen kontakta supporten via info@adecco.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Gamla Tanneforsvägen 92 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Adecco Kontakt
Recrutiment Assistant
Hilma Ebbesson Hilma.Ebbesson@adecco.se Jobbnummer
10007562