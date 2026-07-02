Ekonomiassistent sökes i Halmstad!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Ekonomiassistentjobb / Halmstad Visa alla ekonomiassistentjobb i Halmstad
2026-07-02
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Halmstad
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Är du en noggrann och självgående person som trivs i en bred roll med varierande arbetsuppgifter? Vill du vara en viktig del av ett mindre team där du får stort ansvar och möjlighet att påverka? Då kan det här vara rollen för dig!
Som ekonomiassistent hos oss får du en varierad roll där du kombinerar klassiska ekonomiarbetsuppgifter med administrativa uppgifter. Du arbetar nära kollegor i organisationen och får god insyn i hela verksamheten.
Exempel på arbetsuppgifter
Löpande bokföring
Leverantörs- och kundreskontra
Fakturering och betalningar
Avstämningar och enklare månadsbokslutsarbetsuppgifter
Hantering av kvitton och utlägg
Stöd i administrativa uppgifter, exempelvis dokumenthantering och viss kontorsadministration
Övriga uppgifter kopplade till ekonomi och administration vid behov
Anställningen är på heltid och arbetet är på plats i Halmstad.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som
Har utbildning inom ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter (meriterande men inget krav)
Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Trivs med att arbeta i ett mindre team där man hjälps åt
Har god datorvana och gärna erfarenhet av ekonomisystemet SAP och Excel
Är flexibel och prestigelös
Vi erbjuder
En varierad roll med brett ansvar
Möjlighet att utvecklas inom både ekonomi och administration
En familjär arbetsmiljö med engagerade kollegor
Korta beslutsvägar och möjlighet att påverka ditt arbete
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Järnvägsgatan 11 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Ellinor Gregorioff helsingborg@studentconsulting.com Jobbnummer
9990258