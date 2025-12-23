Ekonomiassistent/Receptionist
2025-12-23
Beskrivning av tjänsten
Processen att bygga Europas bästa golfdestination är i full gång och vi söker nu en Ekonomiassistent & Systemansvarig som vill vara med på vår resa mot att skapa en exceptionell medlemsupplevelse och en verksamhet i absolut toppklass.
Crownwood Club är en exklusiv privat golfklubb där kvalitet, service och professionalism präglar allt vi gör - både på och utanför golfbanan.
Som Ekonomiassistent & Systemansvarig blir du en viktig nyckelperson i klubbens administrativa kärna, samtidigt som du är med och skapar det personliga och varma bemötande som Crownwood är känt för.
Du kommer att utgå från receptionen, klubbens nav, och därför få en roll med både kvalificerat administrativt ansvar och dagliga inslag av medlemskontakt. För dig som trivs med variation, ansvar och en dynamisk arbetsmiljö är detta en unik chans att vara med från början och påverka utvecklingen av Crownwood Club.
Om Crownwood Club
Crownwood Club ligger i Ängelholm, Skåne, och rymmer en 18-hålsbana och en 11-hålsbana av högsta internationella standard samt ett klubbhus med restaurang i yppersta klass. Byggnation av fitnesscenter med gym och relax, halfway house och ett modernt kontorshotell påbörjas -26.
Vi står för ett helt nytt koncept på den svenska golfkartan: 18-hålsbanan, relaxen och kontorshotellet är reserverade för våra medlemmar och deras gäster, medan 11-hålsbanan och restaurangen välkomnar alla.
Klubben är fortfarande i en uppbyggnadsfas där vi bygger en kultur där alla hjälper varandra över sina ordinarie roller och där vi alltid strävar efter att överträffa våra medlemmars förväntningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Ekonomi
Löpande bokföring och avstämningar
Leverantörs- och kundreskontra
Fakturering och betalflöden
Underlag till månads- och årsbokslut
Budget- och kostnadsuppföljning
Rapportering till klubbledning och styrelse
Systemansvar
Övergripande ansvar för klubbens affärs- och medlemssystem
Kontaktperson mot systemleverantörer och tekniska partners
Implementera nya funktioner och arbeta med digitala förbättringar
Stötta kollegor i systemrutiner och utbildning
Reception & service
Vara behjälplig i receptionen vid behov
Hantera medlemmars och gästers frågor
Bokningar och enklare serviceärenden
Bidra till ett professionellt och varmt första intryck
Vem är du?
Vi söker dig som vill vara med och forma Sveriges premiumklubb No1 och som trivs med ansvar, struktur och att arbeta nära en verksamhet i utveckling. Då vi är en internationell arbetsplats behöver du vara bekväm i att kommunicera på engelska.
Vi tror att du:
Har utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet
Har minst ett par års erfarenhet av ekonomiarbete
Är trygg i att arbeta i affärs- och bokningssystem
Har mycket god datorvana och intresse för digitala arbetssätt
Är prestigelös, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet från service eller om du spelar golf men viktigast av allt är att du är rätt person för teamet och bidrar med energi, glädje och professionalism.Publiceringsdatum2025-12-23Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 31/12 -25
Tjänsten: 100% Tillsvidare anställning med sex månaders provanställning.
Tillträde: Mars -26
Arbetstider: Varierar beroende på säsong, helgarbete kan förekomma
Skicka din ansökan med CV, personligt brev och beskriv kort varför du tror att Crownwood Club är rätt arbetsplats för dig.
Ansökan skickas till vår Director of Golf, Fredrik Widmark på mail: fredrik@crownwood.club
För frågor kan du kontakta Fredrik på telefon: 0734-060666
Intervjuer sker löpande och vi anställer så snart vi hittar rätt person, vänta inte med att skicka in din ansökan till ditt nästa drömjobb.
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: fredrik@crownwood.club
