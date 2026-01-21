Ekonomiassistent på timmar / Studentanställning till Skänninge
2026-01-21
Studerar du ekonomi och vill kombinera dina studier med ett meriterande extrajobb inom ekonomi under en längre period? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vi hjälper nu en av våra kunder i Skänninge att stärka upp sin ekonomiavdelning med en ekonomiassistent på timmar. Behovet finns löpande varje vecka under cirka två års tid, vilket gör detta till en perfekt studentanställning för dig som vill bygga erfarenhet parallellt med dina studier.
Du blir en del av ett team där samarbete, trivsel och gemensamma mål står i fokus. Tjänsten erbjuder flexibilitet där arbetet sker delvis på distans samt delvis på plats hos kunden i Skänninge.
Arbetsuppgifterna kommer bland annat att bestå av:
• Leverantörsreskontrakt
• Registrering och uppföljning av fakturor
• Kontering till viss del
• Uppföljning av övriga ekonomiska uppgifter
• Timanställning / studentanställning
• Arbete varje vecka under cirka 2 år
• Flexibla arbetstider anpassade efter studier
• Möjlighet till både distansarbete och arbete på plats i Skänninge
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Studerar ekonomi (exempelvis på universitet, högskola eller YH) och har minst gymnasial utbildning inom ekonomi
• Kommer att ha pågående studier under de kommande två åren
• Har ett intresse för redovisning och ekonomiadministration
• Är noggrann, strukturerad och har lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter
• Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
• Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• Är kommunikativ och bekväm med att ha kontakt med kollegor och andra funktioner inom bolaget
• Tidigare erfarenhet av ekonomiarbete är meriterande men inget krav - vi lägger stor vikt vid personlighet och vilja att utvecklas.
