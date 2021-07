Ekonomiassistent på heltid med erfarenhet av Medius Flow! - Clevry Sweden AB - Ekonomiassistentjobb i Stockholm

Clevry Sweden AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm2021-07-052021-07-05Vi är ett Share Service Center (SSC) och i dagsläget har vi hand om 7 Saint-Gobain bolag. Saint-Gobain är en världsledande aktör inom samhällsbyggnad som utvecklar, tillverkar och marknadsförbyggmaterial där hög prestanda, innovativa lösningar, hållbarhet, energieffektivitet och miljöskydd är i fokus.Saint-Gobain är en internationell och marknadsledande koncern förenad av starka värderingar där det finns stora möjligheter att växa genom karriärsteg och utbildning i en internationell miljö.De söker nu en ekonomiassistent till deras kontor i Häggvik, med start så snart som möjligt. Vi söker dig med några års erfarenhet inom ekonomiarbete och är nyfiken på att ta dig an nya utmaningar!I din roll som ekonomiassistent kommer du vara en viktig del i teamet för att stötta upp och se till fakturaflödet flyter på. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat innefatta:Hantering av hela attestflödetHantering av fakturor (tolka, skicka ut fakturor till ansvarig och koppla mot inköpsorder)LeverantörsbetalningarMånadsavstämningarAdministrativa uppgifter i Medius (uppdatering av användare m.m.)Hantering av påminnelser för leverantörerDiverse ekonomirelaterad administrationKontera leverantörsfakturorOmfattning: Heltid Start: Omgående Ort: Stockholm, HäggvikArbetstider: Kontorstider Anställningsform: Konsultuppdrag på 6 månader initialt, stora möjligheter till fortsatt anställning.Är du personen som har ett noggrant arbetssätt och van att arbeta mot tighta deadlines? Trivs att jobba både självständigt och i team? Då är detta den perfekta tjänsten för dig!Urval och intervjuer sker löpande, välkommen med din ansökan redan idag!För att trivas i rollen ser vi att du som söker har:Universitetsutbildning inom ekonomiTidigare erfarenhet av leverantörskontraGoda kunskaper i svenska och engelskaSystemvana från Medius FlowTidigare erfarenhet av arbete med bokföringVi tror att du utöver det här är stresstålig och gillar att arbeta i ett högt arbetstempo, du ska vara initiativtagande och trivas med att snabbt få hoppa in i olika arbetsuppgifter. Utöver det ser vi att du är noggrann, strukturerad och har ett optimistiskt synsätt.I över 30 år har Clevry varit en game changer för ett mer soft skills-drivet arbetsliv inom talent acquisition, assessment och advisory. Vi finns globalt med kunder, konsulter och kandidater från Nordamerika till Singapore med huvudkontor i Brighton, Stockholm och Helsingfors. Våra 150 soft skills-certifierade rekryterare, affärspsykologer och experter finns alltid till er tjänst.RekryteringsprocessenVi på Clevry ser att soft skills är minst lika viktiga som hard skills. I denna rekrytering kommer du därför, när du har ansökt, via mail få en länk till ett självskattningstest. Det tar cirka 20 minuter att genomföra testet, därefter kommer du få en feedback-rapport mailad till dig som belyser dina soft skills. Vid en eventuell intervju med Clevry kommer svaren gås igenom mer ingående.Håll utkik i din inbox! Där finner du länk till frågeformuläret.Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Har du några frågor om tjänsten eller processen, vänligen kontakta oss på telefonnummer +46 730 574 885 Varmt välkommen med din ansökan redan idag!Följ oss gärna på LinkedIn Clevry Sweden ( https://www.linkedin.com/company/clevry-se/) Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-22Clevry Sweden AB5846982