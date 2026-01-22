Ekonomiassistent på deltid till Domstolsverket i Jönköping
Bemannia AB (Publ.) / Ekonomiassistentjobb / Jönköping Visa alla ekonomiassistentjobb i Jönköping
2026-01-22
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Jönköping
, Mullsjö
, Nässjö
, Tidaholm
, Haninge
eller i hela Sverige
Studerar du ekonomi/redovisning på högskolenivå och vill kombinera arbete och studier? Då har vi det perfekta uppdraget för dig.
Om uppdraget Till domstolsverket i Jönköping, söker vi efter en ekonomiassistent för ett roligt och utmanade konsultuppdrag. Uppdraget avser en deltidstjänst under våren 2026 med planerad start i februari eller mars och sträcker sig 5 månader framåt. Under perioden juni-augusti och är omfattningen preliminärt heltid i samband med sommarvikariat. Arbetet utförs på dagtid under helgfria vardagar, detta är ett konsultuppdrag via oss på Bemannia.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som ekonomiassistent kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter av hantering och kontering av leverantörsfakturor. Även andra förekommande arbetsuppgifter inom enhetens ansvarsområde kan bli aktuella vid behov.Publiceringsdatum2026-01-22Kvalifikationer
Studerar ekonomi/redovisning på högskolenivå och vill kombinera arbete och studier
Har tidigare erfarenhet av ekonomiadministrativt arbete
Har vana av att arbeta i ekonomisystem
Har god förmåga att uttrycka sig i svenska språket i tal och skrift.
Som person ser vi att du är noggrann och strukturerad, ansvarstagande, självgående och hjälpsam, serviceinriktad.
Meriterande
Erfarenhet av ekonomiadministrativt arbete inom Domstolsverket
Erfarenhet av Unit4 ERP, som är Domstolsverkets ekonomisystem
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 12 februari
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Sanna Perjons, Sanna.Perjons@Bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 884 96 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7095965-1803186". Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Jönköping Resecentrum (visa karta
)
553 15 JÖNKÖPING Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9699352