Ekonomiassistent på deltid

Vill du kickstarta din karriär inom ekonomi? Nu ges möjlighet för dig som studerar ekonomi att tillämpa dina kunskaper i praktiken genom ett meriterande deltidsarbete vid sidan av dina studier. Läs mer nedan och ansök idag, då start är omgående!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker för vår kunds räkning en Ekonomiassistent. Uppdraget är på deltid, ca 16 h/v, med start omgående och sträcker sig långsiktigt vid sidan av dina studier såvida alla parter är nöjda.
Tjänsten passar dig som redan nu under studierna vill komma ut i arbetslivet och skaffa dig värdefull erfarenhet med goda utvecklingsmöjligheter hos kund. Erfarenhet som du kommer att ha nytta av både i din utbildning och vidare i arbetslivet.
Detta är ett konsultuppdrag där du kommer att vara anställd hos Academic Work och arbeta som konsult hos vår kund. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-16Dina arbetsuppgifter
Som ekonomiassistent hos vår kund kommer du att arbeta med varierande uppgifter inom ekonomi, främst med fokus på leverantörsreskontra och allmän bokföring. Du kommer att vara en del av ett hjälpsamt team med erfarna kollegor och rapportera till CFO, med arbetsledning av Redovisningsansvarig. Du kommer bland annat att arbeta med allmän kundfakturering, utlägg, bokföring samt kvitto- och utläggshantering.
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar ekonomi på eftergymnasial nivå och har minst 1,5 år kvar av studierna
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift, då det används i det dagliga arbetet
• Har god data- och systemvana
• Har grundläggande förståelse inom företagsekonomi och förståelse för tillhörande begrepp/termer
Det är meriterande om du:
• Har erfarenhet av en liknande roll sedan tidigare
För rollen värderar vi dina personliga egenskaper högt och söker dig som är arbetar strukturerat och med stor noggrannhet, något som är avgörande för att lyckas på en ekonomiavdelning. Du trivs med frihet under ansvar och har en hög ansvarskänsla, samtidigt som du är prestigelös nog att våga ställa frågor och be om hjälp vid behov. Rollen kräver att du är kommunikativ, ansvarstagande och ordningssam, och att du kan leverera i en arbetsmiljö med höga krav. Vi värdesätter professionellt uppträdande, personlig mognad och god problemlösningsförmåga.
Övrig information
• Start: September
• Omfattning: Deltid, ca 16 h/v
• Placering: Centralt, Stockholm (remote är OK enstaka dagar)
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
